Marco Rubio deniega y revoca visas de funcionarios palestinos antes de la Asamblea General de la ONU

Publicado por Williams Perdomo 29 de agosto, 2025

El Departamento de Estado anunció este viernes que rechaza conceder visas a miembros de la Autoridad Palestina antes de la Asamblea General de la ONU prevista para septiembre, donde Francia abogará por el reconocimiento de un Estado palestino.

“El secretario de Estado Marco Rubio está denegando y revocando visas a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (AP) antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

En ese sentido, el departamento aseguró que la administración Trump ha sido clara en que es interés de seguridad nacional responsabilizar a la OLP y la AP por “el incumplimiento de sus compromisos y por socavar las perspectivas de paz”.

“Antes de que la OLP y la Autoridad Palestina puedan ser consideradas socias para la paz, deben repudiar sistemáticamente el terrorismo —incluida la masacre del 7 de octubre— y poner fin a la incitación al terrorismo en la educación, tal como lo exige la legislación estadounidense y lo prometido por la OLP”, señaló el departamento.

“La Autoridad Palestina también debe poner fin a sus intentos de eludir las negociaciones mediante campañas de guerra jurídica internacional, incluyendo apelaciones a la CPI y la CIJ, y esfuerzos para lograr el reconocimiento unilateral de un hipotético Estado palestino. Ambas medidas contribuyeron materialmente a la negativa de Hamás a liberar a sus rehenes y al fracaso de las conversaciones de alto el fuego en Gaza”, agregó.

Finalmente, la agencia federal explicó que la Misión de la Autoridad Palestina ante la ONU recibirá exenciones según el Acuerdo de la Sede de la ONU.

“Estados Unidos se mantiene abierto a una reanudación de la colaboración conforme a nuestras leyes, siempre que la Autoridad Palestina/OLP cumpla con sus obligaciones y tome medidas concretas para retomar una senda constructiva de compromiso y coexistencia pacífica con el Estado de Israel”, precisó.