Trump cancela la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris

Publicado por Diane Hernández 29 de agosto, 2025

El Administración Trum retiró la protección del Servicio Secreto a la ex vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, según informó un funcionario de la Casa Blanca este viernes.

El Gobierno revocó una extensión que había sido aprobada por el entonces presidente Joe Biden para Harris, cuya protección regular como exvicepresidenta, de seis meses por la Ley Federal, expiró el 21 de julio, de acuerdo con CNN.

Su protección se había extendido un año más mediante una directiva, no ﻿publicada hasta ahora, firmada por Biden poco antes de dejar el cargo, según varias personas familiarizadas con el acuerdo no revelado, dijo el medio.

Trump canceló esa orden con una carta titulada Memorando para el Secretario de Seguridad Nacional y fechada el jueves.

"Por la presente, se le autoriza a suspender cualquier procedimiento relacionado con la seguridad previamente autorizado por el Memorándum Ejecutivo, más allá de los requeridos por ley, para la siguiente persona, a partir del 1 de septiembre de 2025: la exvicepresidenta Kamala D. Harris", se lee en su totalidad en la carta a la que tuvo acceso CNN.

El momento de mayor exposición pública

El fin de la protección de Harris se conoce justo antes de que la demócrata se embarque en una gira de libros de alto perfil por varias ciudades en torno al lanzamiento de 107 Days, sus nuevas memorias sobre su corta y fallida campaña presidencial, que se publicará el 23 de septiembre.

Desde que dejó el cargo la exvicepresidenta ha estado lejos del foco público, tiempo durante el cual ha asistido solo a unos pocos eventos. Su texto, publicado por Simon & Schuster, será la mayor exposición de Kamala en lo que va de año.

Un asesor de Harris dijo a AFP que ella estaba "agradecida con el Servicio Secreto de Estados Unidos por su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad".