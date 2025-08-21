California: el Departamento de Salud y Servicios Humanos cancela la subvención de la educación sexual por "contenido de ideología de género"

Publicado por Agustina Blanco 21 de agosto, 2025

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunció el jueves la cancelación de una subvención federal para el programa de educación sexual de California, debido a la negativa del estado a eliminar contenido sobre identidad de género de sus materiales educativos.

La decisión afecta al Programa de Educación sobre Responsabilidad Personal (PREP), una iniciativa creada en 2010 bajo la Ley de Atención Médica Asequible para prevenir embarazos adolescentes y promover la salud sexual.

En marzo, la Administración para Niños y Familias (ACF) del HHS solicitó a California que presentara los materiales del PREP para una revisión de precisión médica. Tras el análisis, el HHS identificó contenido que, según el subsecretario interino Andrew Gradison, incluye “múltiples ejemplos de ideología de género”, como lecciones que enseñan que la identidad de género es distinta del sexo biológico y que los niños pueden identificarse como niñas y viceversa.

El HHS considera que este contenido está fuera del alcance del estatuto que autoriza el PREP, el cual se centra en educar sobre abstinencia, anticoncepción y prevención de enfermedades de transmisión sexual. En junio, Gradison dio a California un plazo de 60 días para eliminar dichas referencias.

Sin embargo, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) respondió el 19 de agosto que no realizaría modificaciones, argumentando que los materiales son médicamente precisos, relevantes y ya habían sido aprobados previamente por la ACF.

Gradison afirmó que el estatuto del PREP “no menciona la ideología de género” y que esta “no está respaldada por el peso de la ciencia”, justificando la terminación de la subvención, que representa una pérdida de $12.3 millones para California. Ahora, el CDPH tiene 30 días para apelar la decisión.

La Administración Trump “no permitirá que el dinero de los contribuyentes se utilice para adoctrinar a los niños”, declaró Gradison, advirtiendo que otros estados que incluyan contenido similar enfrentarán consecuencias.