Un fallo judicial habilita a la Administración Trump a seguir con la cancelación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal

Publicado por Joaquín Núñez 20 de agosto, 2025

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor de la Administración Trump, permitiéndole avanzar con su plan de cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60.000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

El panel del tribunal de apelaciones estuvo compuesto por tres jueces, designados por Bill Clinton, George W. Bush y el presidente Donald Trump. En su decisión, suspendieron el fallo previo de Trina Thompson, nominada por Joe Biden.

Thompson congeló la iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional y extendió la protección hasta al menos el 18 de noviembre de 2025, cuando se celebrará una nueva audiencia judicial. Sin embargo, el nuevo fallo le permite a la Casa Blanca avanzar con su plan de cancelación, mientras se resuelve el litigio.

"La orden del tribunal de distrito que concede la moción de los demandantes de posponer, dictada el 31 de julio de 2025, queda suspendida a la espera de una nueva orden de este tribunal", escribieron los jueces.

Desde la Administración Trump, argumentan que los motivos que llevaron a proteger a estos inmigrantes ya no siguen vigentes. Por ejemplo, esgrimen que tanto Honduras como Nicaragua se han recuperado significativamente desde los desastres que motivaron el TPS (como el huracán Mitch en 1998), y que Nepal ya no presenta condiciones tan peligrosas como para justificar la continuación del estatus

"Restaurar la integridad de nuestro sistema migratorio para mantener nuestra patria y a su gente segura. Eso es todo lo que nosotros —y el pueblo estadounidense que eligió al presidente Trump— buscamos. (...) El TPS nunca se concibió como un sistema de asilo de facto, pero así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas", señaló Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos en el DHS.