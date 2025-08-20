El jefe del Comando Sur advirtió desde Argentina que China busca exportar su modelo autoritario a América Latina

Publicado por Williams Perdomo 20 de agosto, 2025

El almirante de la Marina Alvin Holsey, jefe del Comando Sur (SOUTHCOM), está en Argentina esta semana como parte de una visita de tres días. En su llegada, Halsey alertó que China busca exportar su modelo autoritario a América Latina.

Durante su visita en Argentina, Halsey mantendrá reuniones clave con autoridades de defensa en Buenos Aires y participará en una conferencia regional de seguridad patrocinada en conjunto por Argentina y SOUTHCOM.

La advertencia sobre los planes del régimen chino se dio, según medios locales como Clarín, en el discurso inaugural de la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC) que se realizó en el hotel Hilton de Puerto Madero, con presencia del ministro de Defensa argentino, Luis Petri.

En ese sentido, el Comando Sur celebró los esfuerzos del Gobierno argentino “por fortalecer su relación de defensa con Estados Unidos y aplaudimos el compromiso de Argentina con la modernización de su defensa y la adquisición de cazas F-16 y vehículos blindados Stryker”.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Argentina recordó que es el segundo viaje del almirante Holsey al país en lo que va del año y se produce luego de recientes visitas de otros funcionarios estadounidenses.

“La edición de este año de SOUTHDEC incluirá sesiones plenarias sobre el fortalecimiento de la vigilancia del dominio marítimo, así como el apoyo de las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales”, sostuvo la embajada.