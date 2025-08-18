Jeanine Pirro confirmó el arresto de una mujer que viajó a DC para "eliminar" a Trump

Publicado por Joaquín Núñez 18 de agosto, 2025

Jeanine Pirro, fiscal para el Distrito de Columbia, confirmó que las autoridades detuvieron a una mujer que amenazó con "eliminar" a Donald Trump. A través de un video publicado en sus redes sociales, la funcionaria explicó el caso de Natalie Rose Jones, quien ya se encuentra bajo custodia y será acusada de dos delitos federales por "amenazar de forma consciente y deliberada la vida del presidente de los Estados Unidos".

El entonces candidato presidencial sufrió dos atentados contra su vida en 2024. El primero, y el más famoso, fue el de Butler, Pensilvania. El segundo tuvo lugar unos meses después, en West Palm Beach, Florida. Allí, algunos agentes del Servicio Secreto percibieron la presencia de un rifle apuntando desde unos arbustos cercanos. Un agente disparó, el sospechoso huyó y fue arrestado más tarde.

En esta oportunidad, Pirro relató que Jones había amenazado de muerte a Trump en las redes sociales, y que había viajado a la capital del país para supuestamente cumplir con sus dichos.

"Sus amenazas se publicaron en Facebook e Instagram, y continuó llamando terrorista al presidente y trabajando para que fuera 'eliminado'. Ahora se encuentra bajo custodia. Será procesada con todo el peso de la ley", expresó Pirro en el citado video.

"Amenazar la vida del presidente es uno de los delitos más graves y será perseguido con rapidez y firmeza. No se equivoquen: se hará justicia. Expresamos nuestro más profundo agradecimiento a nuestros dedicados socios de las fuerzas del orden, especialmente a los agentes especiales del Servicio Secreto de Nueva York y Washington DC, por su incansable compromiso con la protección de nuestros líderes y nuestra nación", agregó.

Además del testimonio de la fiscal para DC, todavía no hay más información sobre el caso de Jones.

Pirro, de 74 años, fue confirmada para su cargo a comienzos de agosto, con 50 votos a favor y 45 en contra en el Senado. Fue nominada por el presidente tras la falta de consenso republicano alrededor de Ed Martin, la primera elección para el puesto.