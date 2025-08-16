Trump informó a Zelenski y a líderes europeos del resultado de su reunión con Putin

El presidente Donald Trump saluda a su llegada a la Base Conjunta Andrews en Maryland AFP.

Publicado por Diane Hernández 16 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump tuvo una "larga llamada" con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el vuelo de regreso a Washington después de que la cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, no consiguiera el alto al fuego, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Trump también habló con líderes de la OTAN para informarle los resultados del encuentro en Alaska, dijo Leavitt a los periodistas en el Air Force One. El presidente desembarcó del avión a las 2:45 am del sábado hora local y no respondió a las preguntas de los periodistas.

También la portavoz de la Comisión Europea (CE) confirmó la llamada del presidente a otros dirigentes europeos para informarles sobre el resultado de su reunión con el ruso Vladimir Putin.

Esta conversación telefónica, en la que participaron entre otros la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, y los gobernantes de Francia, Alemania y Reino Unido, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, duró "algo más de una hora", según esa misma fuente.

La presidencia ucraniana afirmó que "fue una llamada larga, primero entre los presidentes Zelenski y Trump, y luego los dirigentes europeos se sumaron a ellos".

Zelenski se reunirá con Trump en Washington el lunes

El líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, viajará el lunes a Washington para discutir "poner fin a la matanza y a la guerra" con el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado a través de un mensaje en su perfil de X.

Zelensky hizo estas declaraciones después de mantener una llamada con Trump, durante la cual, según dijo, el líder estadounidense le informó sobre los "puntos principales" de sus conversaciones con el ruso Vladimir Putin en Alaska.

"Es importante que los europeos participen en cada etapa para garantizar garantías de seguridad fiables junto con Estados Unidos. (...) Seguimos coordinando nuestras posiciones con todos los socios. Agradezco a todos los que colaboran", concluyó el mandatario ucraniano.