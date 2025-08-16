Acusan a la alcaldesa de Nueva Orleans de ocultar una relación y de desviar los recursos municipales

Publicado por Sabrina Martin 15 de agosto, 2025

A menos de cinco meses de dejar el cargo por límite de mandatos, la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, fue acusada este viernes por un gran jurado federal de conspiración, fraude y obstrucción a la justicia, por un presunto plan de años para ocultar una relación romántica con su guardaespaldas y desviar recursos públicos.

Las autoridades sostienen que Cantrell, la primera mujer en ocupar la alcaldía en los 300 años de historia de la ciudad, habría utilizado su posición para permitir que Jeffrey Vappie, su escolta personal, recibiera pagos oficiales para reunirse en privado, viajar juntos y asistir a catas de vino. La acusación formal de 18 cargos lo incluye a él y amplía el caso que ya lo vinculaba con fraude electrónico y falso testimonio.

Mensajes cifrados y viajes oficiales cuestionados

De acuerdo con la investigación, Cantrell y Vappie intercambiaban mensajes cifrados mediante una aplicación para evitar ser detectados y luego eliminaban las conversaciones. Los fiscales afirman que la relación personal comenzó en 2021 y que, para maximizar el tiempo juntos, aprovecharon viajes y actividades oficiales pagados por la ciudad.

El fiscal federal interino Michael Simpson señaló que Vappie asistió a 14 viajes organizados por la alcaldesa y que algunos de esos desplazamientos fueron descritos por ella como momentos en los que “estaban realmente solos”.

Simpson también acusó a Cantrell de mentir en una declaración jurada sobre la fecha en que activó una función de borrado automático de mensajes en su teléfono, lo que, según los fiscales, evidencia un intento de ocultar pruebas tras las primeras especulaciones públicas sobre la relación.

Cantrell alega prejuicios En el pasado, Cantrell y algunos de sus aliados han sostenido que las críticas hacia su gestión tienen un componente de racismo y sexismo, algo que Simpson rechazó de plano, afirmando que se trata de “una increíble traición a la confianza” pública sin relación con el género o la raza de la acusada.

Un cierre de mandato marcado por controversias

En sus últimos meses en el puesto, Cantrell se ha distanciado de antiguos aliados y ha visto deteriorarse su imagen pública. Aunque en julio destacó una baja histórica en los índices de criminalidad, su gestión se encuentra ahora eclipsada por un proceso judicial que podría dejar una huella duradera en la historia política de Nueva Orleans.