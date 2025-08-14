Texas: el padre de DJ, el niño con cáncer que Trump nombró agente honorario del Servicio Secreto, se postula para el Distrito 18
Theodis Daniel se presentó como un “hombre común y corriente” que no se considera político, sino un servidor público comprometido con representar a los ciudadanos de Houston.
Theodis Daniel, un veterano discapacitado y padre soltero de tres hijos, ha anunciado su candidatura para el distrito 18 del Congreso de Texas en la elección especial programada para el 4 de noviembre.
En una entrevista con Fox News Digital, Daniel se presentó como un “hombre común y corriente” que no se considera político, sino un servidor público comprometido con representar a los ciudadanos de Houston. Su campaña se centra en temas que afectan directamente a su familia: apoyo a la aplicación de la ley, seguridad pública, atención médica y educación.
“No soy político. No tengo contratos millonarios. Soy un padre soltero, un veterano discapacitado que intenta marcar la diferencia”, afirmó Daniel. Inspirado por la lucha de su hijo de 13 años, Devarjay “DJ” Daniel, un sobreviviente de cáncer, Theodis busca llevar esperanza y progreso al distrito. “Todo lo que mi hijo y yo hemos hecho durante los últimos seis años ha alegrado la vida de las personas y les ha dado esperanza”, dijo.
Daniel también aboga por límites de mandato para los funcionarios electos, argumentando que la permanencia prolongada en el cargo lleva a la complacencia y la desconexión con los votantes.
El Distrito 18
El distrito 18, que abarca partes del norte y este de Houston, el centro de la ciudad, Humble y áreas del condado de Harris, es un bastión demócrata. La elección especial busca reemplazar al fallecido representante Sylvester Turner, quien asumió el cargo tras la muerte de la representante Sheila Jackson Lee en julio de 2024. Turner murió en marzo de este año, lo que llevó a la convocatoria de esta elección.
Daniel se enfrenta a un competitivo campo de candidatos, incluyendo demócratas como Amanda Edwards, Jolanda Jones y Christian Menefee, en un distrito donde los republicanos enfrentan un desafío.
DJ Daniel, un sobreviviente inspirador y agente honorario del Servicio Secreto
Además, DJ ha sido reconocido por más de 1.300 agencias de aplicación de la ley y visitó la Casa Blanca, donde conoció al presidente Trump y se fundió en un abrazo. Sin embargo, DJ enfrenta tres nuevos tumores, lo que refuerza su determinación de abogar por la atención médica y el apoyo a las familias.
La elección del Distrito 18 de Texas
La elección se llevará a cabo bajo las leyes de Texas, con todos los candidatos, independientemente de su afiliación, en una boleta no partidista. Si ningún candidato obtiene la mayoría, se realizará una segunda vuelta. La fecha límite para registrarse como votante es el 6 de octubre, con votación anticipada del 20 al 31 de octubre.