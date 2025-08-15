Una jueza federal bloqueó dos iniciativas de Trump para eliminar la agenda DEI en universidades y escuelas

Publicado por Joaquín Núñez 14 de agosto, 2025

La jueza Stephanie Gallagher bloqueó dos iniciativas de Trump para eliminar la agenda de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en universidades y escuelas. En su fallo, la magistrada dictaminó que el Departamento de Educación violó la ley al amenazar a las instituciones educativas con recortar financiamiento si continuaban impulsando estas políticas.

A principios de año, la Casa Blanca envió una carta a las universidades, notificándoles que podrían retirar fondos si seguían promoviendo políticas de DEI. De acuerdo con The Hill, los distritos escolares de primaria y secundaria recibieron posteriormente un memorando para certificar que ya habían eliminado estas prácticas.

Sindicatos y organizaciones como la Federación Estadounidense de Maestros y Democracy Forward presentaron demandas al respecto, argumentando que la Administración Trump había violado los derechos de las escuelas.

Gallagher, quien fue nominada por Trump para el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland en 2019, falló el jueves a su favor: "Los demandantes han demostrado que ninguna de las medidas impugnadas de la agencia se promulgó de conformidad con los requisitos procedimentales de la APA, y que ambas medidas vulneran importantes derechos constitucionales".

En esencia, Gallagher subrayó que la Casa Blanca eligió el camino equivocado para implementar estas medidas, incumpliendo los requisitos de procedimiento, pero no emitió opinión sobre si las políticas eran “buenas o malas, prudentes o tontas, justas o injustas”.

Desde Democracy Forward se expresaron luego del fallo de la jueza de Maryland. "La sentencia definitiva dictada hoy por un tribunal federal confirma lo que nosotros y los demandantes en este caso sabíamos desde hace tiempo: la cruzada de la administración Trump-Vance contra los derechos civiles, la equidad y la inclusión es ilegal y supone una amenaza para todos los estadounidenses", celebró Skye Perryman, directora ejecutiva de la organización.

"Se trata de una decisión inestimable que tendrá un impacto positivo y de gran alcance en las escuelas públicas, los profesores y los estudiantes. Amenazar a los profesores y sembrar el caos en las escuelas de todo Estados Unidos forma parte de la guerra de la administración contra la educación, y hoy ha ganado el pueblo", añadió.