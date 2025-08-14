Trump conmemora el 90º aniversario de la Seguridad Social y celebra "la mayor rebaja fiscal” para los mayores en la historia del país

Publicado por Agustina Blanco 14 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump emitió una proclamación presidencial para celebrar el 90.º aniversario de la Ley de Seguridad Social, junto con un discurso en la Casa Blanca, de la mano del comisionado del Seguro Social, Frank Bisignano, destacando los logros de su Administración en la modernización y fortalecimiento de este programa vital que beneficia a casi 72 millones de estadounidenses.

Firmada originalmente por el presidente Franklin D. Roosevelt en 1935, la Ley de Seguridad Social creó una red de seguridad federal para apoyar a los ciudadanos en casos de desempleo, enfermedad, discapacidad, fallecimiento y vejez.

En su declaración, Trump reafirmó su compromiso de proteger y mejorar este programa, cumpliendo promesas de campaña clave, como la eliminación de impuestos sobre los beneficios de la Seguridad Social para la gran mayoría de los adultos mayores.

Cumpliendo la promesa de "Cero Impuestos"



Uno de los puntos destacados de la proclamación es la implementación de la Big Beautiful Bill, ahora ley nacional, que exime a la mayoría de los beneficiarios de la Seguridad Social de pagar impuestos federales sobre sus ingresos del programa.

Según la Casa Blanca, esta medida, descrita como "la mayor rebaja fiscal para los mayores en la historia de nuestro país," asegura un alivio financiero significativo para los jubilados, reforzando la estabilidad económica de millones de estadounidenses mayores.

Mejoras en el servicio al cliente

La Administración Trump ha priorizado la transformación del servicio al cliente en la Administración del Seguro Social (SSA). Entre los logros destacados se encuentran:

Aumento en la capacidad de atención telefónica: La SSA gestiona un 70% más de llamadas que el año pasado, reduciendo el tiempo medio de respuesta de 30 minutos a solo seis minutos, una disminución del 80%.

Automatización y accesibilidad: El 90% de las llamadas a la línea nacional ahora se manejan mediante opciones automatizadas de autoservicio o devoluciones de llamada, minimizando los tiempos de espera.

Atención presencial optimizada: Los tiempos de espera en las oficinas locales han disminuido un 23%, con un aumento de cinco veces en el número de citas programadas en comparación con el año anterior. Todas las oficinas de campo cuentan con personal completo, y los empleados han regresado a trabajar presencialmente cinco días a la semana.

Avances tecnológicos



La SSA ha implementado mejoras tecnológicas significativas bajo el liderazgo de Trump:

Acceso ininterrumpido a cuentas en línea: Las cuentas en línea ahora están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eliminando las 29 horas semanales de inactividad programada. Esto permitió que más de 280.000 clientes adicionales accedieran a sus cuentas en las primeras dos semanas tras la actualización.

Modernización de sistemas: Un nuevo sistema de grabación y transcripción reemplaza hardware obsoleto, mejorando la precisión y ahorrando millones de dólares anuales. Además, el 92% de las oficinas de campo han actualizado su tecnología telefónica.

Reducción de los atrasos y pagos anticipados

La SSA ha logrado avances en la eficiencia operativa:

Reducción de atrasos: Las solicitudes iniciales de discapacidad han disminuido un 26% desde su máximo histórico, con tiempos de procesamiento reducidos en cinco días y tiempos de espera para audiencias de discapacidad recortados en 60 días.

Pagos anticipados: Bajo la Ley de Equidad en la Seguridad Social, se enviaron más de 3.1 millones de pagos, totalizando $17 mil millones, a beneficiarios elegibles cinco meses antes de lo previsto.

Lucha contra el fraude y el abuso

La Administración Trump ha enfatizado la responsabilidad fiscal y la protección del programa contra el fraude:

Ahorros significativos: La SSA identificó más de mil millones de dólares en ahorros y mejoras de costos durante este año fiscal.

Reducción de pagos indebidos: La agencia ha abordado miles de millones de dólares en pagos indebidos, incluyendo la suspensión de pagos a personas fallecidas y la exclusión de beneficiarios no elegibles.

Intercambio de datos de nómina: Un nuevo sistema transmitirá información directamente desde los proveedores de nómina, proyectado para ahorrar miles de millones de dólares en la próxima década.

Seguridad fronteriza: Trump subrayó políticas para garantizar que los beneficios de la Seguridad Social y Medicare se reserven para ciudadanos estadounidenses, evitando el abuso por parte de inmigrantes indocumentados, en línea con un memorándum firmado el 15 de abril que refuerza la prohibición ya existente de que los indocumentados accedan a estos beneficios.

Compromiso a futuro

En su proclamación, Trump reafirmó su compromiso de fortalecer el sistema de jubilación, proteger la Seguridad Social y Medicare, y garantizar la seguridad económica para las generaciones futuras.

"Reconocemos las innumerables contribuciones de cada persona mayor estadounidense que ha invertido su tiempo, talento y recursos en el futuro de nuestra nación", declaró, subrayando la importancia de preservar este "logro legislativo monumental" para los ciudadanos que lo han financiado.

Con estas reformas, la Administración Republicana busca posicionar a la Seguridad Social como un programa más eficiente, accesible y sostenible.