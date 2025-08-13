Un juez federal le ordenó a ICE garantizar higiene, medicamentos y llamadas a los inmigrantes detenidos en sus instalaciones de Manhattan

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de agosto, 2025

El juez de Distrito Lewis Kaplan ordenó temporalmente este martes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) mejorar las condiciones para los inmigrantes que tiene detenidos en un edificio federal del centro de Manhattan. “Parece que existe una gran brecha entre los estándares del ICE y lo que realmente está ocurriendo”, dijo el juez federal en una audiencia, para luego ordenar al ICE proporcionar a los inmigrantes, a solicitud, jabón, colchonetas, acceso a medicamentos, ropa limpia, personal médico, productos de higiene femenina y mantas adicionales.

La orden de Kaplan tuvo lugar luego de que varios grupos de derechos civiles le advirtieran sobre las condiciones en el edificio federal, alegando que los inmigrantes allí detenidos estaban no solamente hacinados, sino también expuestos a temperaturas extremas y sin el suficiente acceso a asesoría legal o a medicamentos. En respuesta, el Departamento de Justicia (DOJ) reconoció que a los inmigrantes no se les proporcionaban colchonetas para dormir ni sus medicamentos, y que solo se les daban dos comidas al día. Asimismo, la agencia argumentó que Kaplan no debía intervenir al no haber —en ese momento— hacinamiento.

La orden contará con una vigencia de hasta dos semanas

En su fallo de cinco páginas, el juez federal, quien fue designado por el expresidente demócrata Bill Clinton, también exigió que las autoridades migratorias instalen líneas telefónicas para que los inmigrantes detenidos tengan la posibilidad de llamar a sus abogados sin ser monitoreados dentro de las primeras 24 horas de su detención, y que se les permita realizar llamadas adicionales cada 12 horas. La orden tendrá una vigencia de hasta dos semanas, y Kaplan evaluará próximamente si concede una medida cautelar más prolongada.

“Este es solo un primer paso, en mi opinión. Mi conclusión aquí es que existe una amenaza muy seria de que continúe un daño irreparable, dadas las condiciones que se me han descrito. No tengo una forma ejecutable de asegurar que cualquier progreso logrado no retroceda rápidamente”, comentó Kaplan durante la audiencia.