Trump nomina a Tammy Bruce como representante adjunta de Estados Unidos ante la ONU
El presidente Donald Trump nominó este sábado a la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, como la próxima representante adjunta de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, con rango de embajadora. Desde que Trump asumió el cargo por segunda ocasión en enero, Bruce ha contado con este cargo en la agencia, en la que ha demostrado ser una de las figuras políticas más fieles al líder conservador dentro de la Administración, ofreciendo decenas de conferencias de prensa en el Departamento a pesar del poco tiempo en este.
"Me complace anunciar que estoy nominando a Tammy Bruce, una gran patriota, personalidad televisiva y autora de éxitos de ventas, como nuestra próxima representante adjunta de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, con rango de embajadora. Desde el inicio de mi segundo mandato, Tammy ha servido con distinción como portavoz del Departamento de Estado, donde hizo un trabajo fantástico. Tammy Bruce representará brillantemente a nuestro país en las Naciones Unidas. ¡Felicidades, Tammy!", escribió Trump en una publicación a través de su cuenta de Truth Social.
Bruce ha apoyado todas las decisiones de Trump en política exterior.
Antes de asumir el cargo de portavoz del Departamento de Estado, Bruce era una figura tan conocida como resaltante tanto en el Partido Republicano como en el mundo conservador, luego de su paso como comentarista y colaboradora política en Fox News durante más de dos décadas, en las que resaltó su clara oposición a la deriva radical en la que empezó a caer el Partido Demócrata desde los 2000. Asimismo, Bruce es la autora de libros como Fear Itself: Exposing the Left’s Mind-Killing Agenda, el cual fue uno de los más referenciales dentro de la derecha estadounidense al ofrecer una feroz crítica tanto a los progresistas como a las posturas socialistas de muchas figuras demócratas.
I am pleased to announce that I am nominating Tammy Bruce, a Great Patriot, Television Personality, and Bestselling Author, as our next Deputy Representative of the United States to the United Nations, with the rank of Ambassador. Since the beginning of my Second Term, Tammy has…— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 9, 2025
En los últimos siete meses, Bruce ha defendido todas las decisiones de política exterior que la Administración de Trump ha tomado, incluyendo el apoyo al Gobierno de Israel en su guerra contra el grupo terrorista Hamás en Gaza, así como también las negociaciones de paz con Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra entre ambos países. De igual forma, Bruce ha apoyado las decisiones de Trump en temas migratorios, tales como las redadas masivas e incluso la revocación de visas.
Bruce reemplazaría a Shea
En dicho cargo, la diplomática sorprendió a propios y extraños al criticar abiertamente al grupo terrorista Hezbolá, tomando en cuenta que, a lo largo de su carrera, siempre se caracterizó por ser moderada y de tono mesurado. Luego de dichas críticas, un juez libanés prohibió oficialmente a los medios tanto nacionales como extranjeros entrevistar a Shea en el país, tras argumentar que sus críticas a Hezbolá representaban una amenaza para la paz social.