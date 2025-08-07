Voz media US Voz.us
El FBI destituye al exdirector interino y al agente involucrado en las investigaciones del 6 de enero

Según Fox, altos funcionarios del FBI comunicaron a los agentes que debían abandonar sus puestos de trabajo antes del viernes, sin darles ninguna razón específica.

Edificio del FBI-Imagen de Archivo

Edificio del FBI-Imagen de Archivo

Carlos Dominguez
Publicado por
Carlos Dominguez

De forma inesperada, el FBI ha destituido este jueves a varios de sus funcionarios, según informaron a Fox News fuentes familiarizadas con el asunto. 

Entre ellos se encuentran el exdirector interino del FBI, Brian Driscoll, el agente especial Walter Giardina y el jefe de la Oficina de Washington, Steven Jensen, quien desempeñó un papel clave en las investigaciones del 6 de enero.

Según Fox, altos funcionarios del FBI comunicaron a los agentes que debían abandonar sus puestos de trabajo antes del viernes, sin darles ninguna razón específica. 

Personas familiarizadas con el caso dijeron a Fox News que se esperan más despidos a finales de semana, aunque el número exacto de personal, o sus funciones, no están claros.

Por otra parte, la fiscal federal Jeanine Pirro se negó a responder a varias preguntas hechas por Fox News sobre las destituciones del FBI.

Una persona con conocimiento de las destituciones lo describió como una "retribución".

Donald Trump quiere enderezar el FBI

En febrero, Donald Trump se negó a responder preguntas sobre si su Administración destituiría a los funcionarios del FBI involucrados en la investigación sobre los acontecimientos del 6 de enero, diciendo a los periodistas que creía que la oficina estaba "corrupta" y que el nominado director del FBI, Kash Patel, la "enderezaría".
