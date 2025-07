Breitbart: Trump asegura que Xi quiere que visite China y podría ir este mismo año

Publicado por Israel Duro 30 de julio, 2025

Donald Trump aseguró en una entrevista concedida en exclusiva a Breitbart que su homólogo chino, Xi Jinping, le ha invitado a visitar China y que el viaje podría producirse incluso este mismo año y adelantó que el líder del Partido Comunista chino visitará también EEUU en "un futuro no muy lejano".

"[Xi] quiere que yo vaya allí y él va a venir [a Estados Unidos]. Vamos a concretar las fechas, pero la verdad es que lo estamos deseando. Fue uno de los viajes más increíbles de mi primer mandato. Fue, creo, quizá el viaje más increíble que nadie haya visto jamás, y Arabia Saudí también fue increíble, en particular. Esos dos viajes fueron... nadie ha visto nada igual. Muy diferentes, pero igualmente increíbles, pero el viaje a China fue, con la Gran Muralla, y no creo que estuvieras allí, pero fue algo sin igual. Nunca ha habido nada igual. Dicen que esta vez lo van a hacer más grande y mejor. Veremos qué pasa, pero lo más probable es que vayamos a China en un futuro no muy lejano, quizá antes de que acabe este año, y él vendrá aquí".

La importancia de China para EEUU, superior a la de la UE

En la entrevista, volvió a insistir en la importancia de China para la economía estadounidense, por encima incluso del acuerdo alcanzado el fin de semana con la Unión Europea. Así, destacó el hecho de haber enviado al propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, a reuniones con representantes de Pekín para conseguir garantizar la presencia de productos estadounidenses en los mercados del gigante asiático:

"Queremos que se abran. Queremos tener ciertas cosas que queremos que sean justas. Nos llevamos muy bien con China. El acuerdo comercial hasta ahora es bueno. De hecho, elevé los aranceles: en un momento dado eran del 145%, lo que significa que no se puede hacer ningún negocio. Pero eso fue un poco excesivo, por decirlo suavemente. Básicamente eso detuvo el comercio entre Estados Unidos y China durante un mes. Eso no fue bueno para China. Tuvieron un periodo difícil. Perdían fábricas, cerraban fábricas. No quiero que eso ocurra. Podemos decir que mantenemos conversaciones muy productivas con China. Es un poco diferente. China es diferente. El europeo, curiosamente, es el mayor acuerdo comercial, pero el chino es muy importante para nosotros".

"El mayor acuerdo jamás alcanzado"

Además, Trump presumió de lo logrado gracias a su agresiva política comercial con los aranceles que le ha permitido crear una nueva alianza comercial mundial liderada por EEUU que abarca casi el 60% del producto interior bruto (PIB) mundial y casi dos mil millones de personas en todo el mundo.

"Es lo más grande que ha ocurrido nunca. Nunca ha habido nada igual. Sólo el acuerdo con Europa, si te fijas en ese acuerdo, ese acuerdo es mayor que cualquier acuerdo que se haya hecho nunca. Pero el mayor acuerdo de todos es el acuerdo sobre aranceles. Si nos fijamos en el acuerdo arancelario -todo el concepto de aranceles-, que abarca más o menos a todo el mundo, el acuerdo arancelario que hemos alcanzado es, con diferencia, el mayor acuerdo jamás alcanzado. Nunca ha habido un acuerdo tan grande. Podrías comprar IBM o una de nuestras principales empresas cien veces, tal vez mil veces, y no equivaldría al tipo de cifras de las que estamos hablando aquí. Estamos tomando en-los Estados Unidos se está convirtiendo en muy rico, muy rápido. Estamos ingresando cientos de miles de millones de dólares. El mes pasado tuvimos un superávit de 26.000 millones de dólares y todo el mundo dijo: '¿De dónde ha salido? Tuvimos un superávit de 26.000 millones de dólares por primera vez en 40 años. Todo el mundo se pregunta de dónde ha salido esto. Cuando estuve en Arabia Saudí, el rey y otras personas de la OTAN y de otros lugares -también el jefe de Qatar y el jefe de los EAU- y el rey de esa región en particular dijeron casi las mismas palabras. Dijeron: "Hace un año, su país estaba muerto". Realmente dijeron 'muerto'. Teníamos un país muerto. Nuestro país quizá no iba a salir adelante. Dijeron 'ahora tenéis el país más caliente del mundo'. Sólo han pasado seis meses".

"Este dinero que está entrando está a niveles que nadie ha visto antes"

Trump aprovechó también para señalar a los expertos que criticaban sus aranceles cuando comenzó la guerra comercial, acusándolos de no entender en realidad lo que estaba buscando y apuntó que varios de estos economistas "ya se han disculpado" tras ver los resultados que está consiguiendo:

"Muchos de ellos no entendían los aranceles. Incluso los economistas no lo entendían. Básicamente es una negociación. Dices que vas a pagar un X por ciento por cualquier producto que introduzcas en nuestro país: se están llevando nuestros puestos de trabajo, están cerrando nuestras plantas cuando hacen esto, y tienen que pagar un precio por ello. Así, nuestro país fue el más rico desde 1870 hasta alrededor de 1913. Proporcionalmente, era el más rico. Fue una Edad de Oro en cierto sentido. Éramos tan ricos y teníamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él. Eso fue cuando teníamos un país arancelario. Tomábamos dinero de países extranjeros. Luego, estúpidamente, en 1913, pasaron a un sistema de impuesto sobre la renta. El resto es historia. Ya sabes, mira, se hace bien, pero debemos 36 billones de dólares. No deberías 36 billones con aranceles. Pagaremos deuda y haremos muchas cosas con este dinero. Este dinero que está entrando está a niveles que nadie ha visto antes. Nuestro país nunca ha visto dinero -y usted lo explica mejor que nadie-, nuestro país nunca ha visto entrar dinero a este nivel. ¿Está de acuerdo?"

Acabar con el legado migratorio de Biden, clave para "la Edad de Oro de América" El presidente apuntó que todavía quedan objetivos por cumplir para conseguir llegar a la "Edad Dorada de América", en especial en lo que se refiere a la lucha contra el legado de inmigrantes ilegales dentro del país heredado de Biden:



"Aún nos quedan cosas por hacer: la frontera está muy bien, pero tenemos que sacar a mucha gente que entró ilegalmente y que son criminales del más alto nivel, incluidos asesinos. Tenemos que sacarlos. Lo que los demócratas hicieron a este país es impensable, impensable. Los estamos sacando: Tom Homan y Kristi [Noem], como saben, están haciendo un gran trabajo. Pero estamos realmente preparados para tener, yo lo llamo, la Edad de Oro. Esta es la Edad de Oro de América".