Make America Pray Again: Trump permite a los trabajadores federales rezar y predicar en su trabajo

Publicado por Israel Duro 29 de julio, 2025

"Los empleados federales nunca deberían tener que elegir entre su fe y su carrera", con estas palabras justificaba Scott Kupor, director de la Oficina de Personal de la Administración, el memorando publicado el lunes con indicaciones a las agencias federales para proteger la libertad religiosa de los empleados. Una medida que se extenderá a creyentes de todas las religiones.

Entre otros aspectos, los empleados ya no podrán ser sancionados por rezar o predicar su fe en el puesto de trabajo. Tampoco por llevar símbolos que les identifiquen como creyentes de un credo particular. En un comunicado, Kupor indicó que "el memorándum ofrece orientaciones claras para garantizar que los empleados federales puedan expresar sus creencias religiosas a través de la oración, los artículos personales, las reuniones de grupo y las conversaciones sin temor a sufrir discriminación o represalias".

Hacer del Gobierno "un lugar donde las personas de fe son respetadas, no marginadas"

"Los empleados federales nunca deberían tener que elegir entre su fe y su carrera profesional. Estas directrices garantizan que el lugar de trabajo federal no solo cumpla la ley, sino que también sea acogedor para los estadounidenses de todas las religiones. Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos restaurando las libertades constitucionales y haciendo del Gobierno un lugar donde las personas de fe son respetadas, no marginadas".

La nueva guía especifica que "el Título VII define la religión de modo que incluya 'todos los aspectos de la observancia y la práctica religiosas', así como las creencias, y no sólo las prácticas impuestas o prohibidas por un principio de la fe del individuo. Sin embargo, el Título VII no abarca todas las creencias. Por ejemplo, las filosofías sociales, políticas o económicas y las meras preferencias personales no son creencias 'religiosas' en el sentido del estatuto'".

Además, "se debe permitir a los empleados participar en la expresión religiosa privada en las áreas de trabajo en la misma medida en que pueden participar en la expresión privada no religiosa. No obstante, los organismos pueden regular razonablemente el tiempo, el lugar y la forma de expresión de todos los empleados en, siempre que dichas regulaciones no discriminen en función del contenido o el punto de vista (incluidos los puntos de vista religiosos). Asimismo, "los organismos pueden exigir que los empleados realicen trabajo oficial mientras están de servicio, en lugar de participar en observancias religiosas personales".