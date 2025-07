Un alto funcionario del Departamento de Estado afirma que las recientes operaciones autorizadas para Chevron en Venezuela no beneficiarán a Nicolás Maduro

Publicado por Virginia Martínez 24 de julio, 2025

La Administración Trump restauró la capacidad de Chevron Corp. para extraer petróleo en Venezuela, con la condición de que la dictadura de Nicolás Maduro no obtenga ningún beneficio de esas operaciones. Un alto funcionario del Departamento de Estado confirmó a VOZ que, aunque los detalles específicos de los permisos no pueden hacerse públicos, todas las actividades están estructuradas para impedir que el régimen reciba ingresos derivados de la venta de crudo. “Si bien no podemos hablar de licencias específicas, el Gobierno de EEUU no permitiría que el régimen de Maduro se beneficie de la venta de petróleo”, afirmó.

Dos fuentes cercanas al acuerdo también indicaron a The Wall Street Journal que no se pagarán regalías ni impuestos al Estado venezolano. Los contratos habrían sido diseñados específicamente para evitar que el chavismo reciba fondos, un principio no negociable para los republicanos más firmes en su rechazo a Maduro.

Tensiones políticas y advertencias energéticas

El retorno de Chevron a Venezuela no ha estado exento de polémica. Sectores del movimiento conservador han expresado preocupación por las implicancias geopolíticas de esta medida. Laura Loomer, activista cercana al movimiento MAGA, advirtió que podría facilitar el acceso de China a los recursos petroleros venezolanos y debilitar la influencia energética de Estados Unidos en la región.

No obstante, Chevron ha sostenido que su presencia en Venezuela sirve como un contrapeso frente a actores adversarios que buscan controlar activos estratégicos. Ese razonamiento ha encontrado eco entre altos funcionarios de la Administración Trump, según personas familiarizadas con las discusiones.