Eric Adams en entrevista exclusiva con VOZ: "El Partido Demócrata ha abandonado a la clase trabajadora"

Publicado por Williams Perdomo 17 de julio, 2025

Eric Adams lo tiene claro: el socialismo/comunismo es una forma fallida de Gobierno. El alcalde de Nueva York conversó de manera exclusiva con VOZ y sostuvo que conoce de cerca lo males que la ideología ha dejado en países como Cuba o Venezuela.

"Cuando miras algunas de las creencias, particularmente entre los jóvenes, hay casi una romantización del socialismo, tienen una visión idealizada, pero es un fracaso. He estado en países socialistas, he estado en Venezuela. He estado en Cuba. He estado en países comunistas como China, y vi el impacto del comunismo y el socialismo", dijo Adams.

El alcalde resaltó que el enfoque de su campaña para la reelección como independiente debe estar en garantizar que la clase trabajadora sienta que puede criar a sus familias, a sus hijos, en Nueva York.

Además, sostuvo que él es la mejor opción para derrotar en las elecciones al socialista Zohran Mamdani porque, a su juicio, tiene el equipo y la experiencia para resultar vencedor en la contienda electoral.

"Tengo un buen historial"

Adams recordó que en el 2021 superó una desventaja de 13 puntos frente a Andrew Yang. También criticó al exgobernador y candidato a la alcaldía Andrew Cuomo, al que calificó como "perdedor de dos dígitos".

"Tengo un buen historial. Me postulo con base en eso. Los otros candidatos, uno no tiene historial, y el otro está huyendo de su historial. Y yo soy el único candidato con un historial [positivo]", expresó Adams.

"Yo solo quiero comunicarme con los neoyorquinos de una manera clara y simple. Ellos deben estar seguros. Deben sentir que la ciudad les está brindando los servicios que merecen y por los que están pagando con sus impuestos. Y eso es lo que quiero hacer como alcalde", agregó.

Además, Adams señaló que Mamdani está dispuesto a decir lo que sea necesario para ser elegido como alcalde. Precisó que muchas de sus promesas no pueden ser cumplidas porque no serían parte de sus funciones.

"Incluso ha prometido que habría autobuses gratuitos aumentando el impuesto sobre la renta al 1% de los que más ganan. Los alcaldes no tienen la autoridad para aumentar los impuestos sobre la renta. Los asambleístas tienen esa autoridad. Él es asambleísta. Si no pudo lograrlo cuando era asambleísta, ¿por qué cree que podrá hacerlo como alcalde, cuando no tenemos ese poder?", sostuvo Adams.

"Soy demócrata"

Al ser cuestionado por sus diferencias con el Partido Demócrata, Eric Adams es enfático: "Soy demócrata". El candidato explicó que las reglas le permiten presentarse en la contienda electoral como independiente.

"Las reglas me permiten seguir en el partido, pero postularme por una línea independiente. Eso es lo que permiten las reglas. Pero incluso teniendo eso en cuenta, lo digo una y otra vez: no he dejado el Partido Demócrata", dijo Adams.

El alcalde también reconoció que sus diferencias con el partido van más allá de temas como la inmigración. Además, criticó -sin titubeos- la posición que tuvieron los demócratas con su caso judicial y señaló que se trató de un nivel de "lawfare".

"Creo que fue un nivel de lawfare. Fue realmente lamentable lo que pasó durante esos 15 meses, tener que pasar por eso. Ningún estadounidense debería tener que pasar por algo así. Pero no solo lo creo yo, y creo que eso a menudo se pasa por alto. El presidente Biden dijo que su Departamento de Justicia estaba politizado, y por eso indultó a su hijo. El presidente Trump también dijo que el Departamento de Justicia estaba politizado y fue en su contra", explicó el alcalde.

El caso contra Adams Entre 2023 y 2025, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, fue investigado y acusado por presunta corrupción, soborno y financiamiento ilegal de campaña, vinculados a favores recibidos de funcionarios turcos. El proceso duró 15 meses, durante los cuales enfrentó cargos federales que él siempre negó. En febrero de 2025, el Departamento de Justicia ordenó retirar los cargos. Finalmente, en abril de 2025, un juez desestimó el caso con prejuicio, cerrándolo definitivamente.

El Partido azul "ha abandonado a muchas personas de la clase trabajadora"

A pesar de que se mantiene en el partido, Adams es critico con la posición que han adoptado los demócratas en los últimos años. Y no tiene dudas:

"Yo no he abandonado al Partido Demócrata; el partido ha abandonado a muchas personas de la clase trabajadora… porque ya no es capaz de defender las cosas que yo considero importantes para la clase trabajadora. A la clase trabajadora le preocupa la seguridad pública."

En ese sentido, destacó que la clase trabajadora también está preocupada por la crisis de no poder llegar a fin de mes. Un tema sensible para el alcalde porque, dijo, sabe lo que es vivir en la pobreza. "Yo crecí como un niño pobre, y la clase trabajadora enfrenta problemas reales en los que he centrado mi campaña y mi Administración".

"Vamos a seguir apoyando a nuestros hermanos indocumentados"

Para Adams, los hispanos siguen siendo una parte importante de su agenda. Aseguró que uno de los temas prioritarios para los latinos es la seguridad de la ciudad. Por ello, insistió en que ha tomado medidas para disminuir la inseguridad.

También defendió sus medidas con respecto a la inmigración. Sin embargo, comentó que muchos hispanos que realizaron su proceso legal para vivir en la ciudad criticaron sus ayudas para los indocumentados.

"Tuvimos que explicar muy bien cómo fuimos justos y cómo nos aseguramos de que todos esos migrantes y solicitantes de asilo fueran tratados con la dignidad que merecen, y cómo vamos a seguir apoyando a nuestros hermanos y hermanas indocumentados que han estado aquí durante mucho tiempo", expresó el alcalde de Nueva York.