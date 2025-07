La votación enmienda a enmienda exhibe las divisiones internas de los senadores del GOP con el Megaproyecto de Ley de Trump antes de la votación final

La votación enmienda a enmienda del Gran y Maravilloso Proyecto de Ley de Donald Trump está haciendo aflorar las divisiones internas de los senadores del Partido Republicano, obligando a los líderes de la Cámara Alta a hacer malabarismos para tratar de llegar a acuerdos de mínimos entre visiones opuestas de la misma medida. Los recortes a Medicaid, la inteligencia artificial e incluso la desfinanciación de Planned Parenthood han sido los principales puntos de fricción hasta ahora durante el maratoniano debate sobre la iniciativa del GOP.

De nuevo Medicaid ha generado división entre los senadores conservadores, con el líder de la Mayoría, John Thune, tratando de conciliar los requerimientos de quienes exigen un recorte adicional al que contempla el texto actual con quienes, como Jim Justice, alertan de que un movimiento así se volvería "un bumerán" contra los republicanos.

Las negociaciones se producían durante la votación, y así, un grupo de senadores, liderados por Rick Scott acudieron al despacho de Thune para buscando hacer retroceder la ampliación de Medicaid en virtud de la Ley de Asistencia Asequible. Junto al legislador por Florida pudo verse al látigo de la Mayoría John Barrasso, el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Mike Crapo, así como a los senadores. Ron Johnson y Mike Lee.

La gestión de la IA también provocó fricciones. La senadora Masha Blackburn anunció que rompía el acuerdo alcanzado con Ted Cruz para sacar adelante una enmienda que prohibiría a los estados regular la IA durante cinco años. No obstante, se haría una exención temporal para permitir a los estados legislar para garantizar la seguridad infantil en línea y derechos de publicidad mientras entraba en vigor lo contemplado en el megaproyecto.

Sin embargo, la propia Blackburn anunció a última hora de la tarde que rompía lo pactado con Cruz:

"Aunque aprecio los esfuerzos del presidente Cruz para encontrar un lenguaje aceptable que permita a los estados proteger a sus ciudadanos de los abusos de la IA, el lenguaje actual no es aceptable para aquellos que más necesitan estas protecciones. Esta disposición podría permitir a las grandes tecnológicas seguir explotando a niños, creadores y conservadores. Hasta que el Congreso apruebe una legislación federal preventiva como la Ley de Seguridad Infantil en Línea y un marco de privacidad en línea, no podemos bloquear a los estados para que hagan leyes que protejan a sus ciudadanos".

Además, las senadoras Susan Collins y Lisa Murkowski se posicionaron con los demócratas para tratar de evitar la desfinanciación de Planned Parenthood contemplados por la norma. Ambas apoyaron la propuesta de la principal legisladora del Partido Azul en el Comité de Asignaciones del Senado, Patty Murray, que buscaba que se retirase la iniciativa de impedir que el gigante abortista reciba fondos procedentes de Medicaid.

Por otra parte, hasta 18 senadores republicanos, entre ellos el exlíder del partido en la Cámara Alta, Mitch McConnell, votaron a favor de una enmienda de la senadora Collins para aumentar los impuestos a las "ultrarricos" con el fin de aliviar los durísimos recortes a los que se enfrentan los hospitales. La propuesta de Collins propone renunciar a un punto de orden presupuestario para establecer un nuevo tramo impositivo del 39,6% para las personas que obtengan unos ingresos anuales superiores a los 25 millones de dólares o a los matrimonios cuyas ganancias en un año superen los 50 millones de dólares.

El dinero recaudado se utilizaría para duplicar el tamaño del fondo de ayuda a los hospitales rurales del megaproyecto de ley del Partido Republicano, que pasaría de 25.000 a 50.000 millones de dólares.

El líder de la minoría, Chuck Schumer, tuvo que ser llamado al orden tras arremeter con dureza contra los conservadores por respaldar una norma que "devastaría" sus estados. Además, les acusó de cobardía por no tener el "valor para decir la verdad" sobre lo realmente perjudicial que el BBB será para sus electores. "A nuestros colegas republicanos les falta el valor de sus convicciones para hacer lo correcto por el pueblo estadounidense. Es indignante", bramó, visiblemente enfadado.

El senador Bernie Moreno, que presidía la sesión, amonestó a Schumer recordándole el artículo 19, que establece que un senador no imputará a otro senador ninguna conducta o motivo indigno o impropio de un senador. La norma también ordena a los senadores que no hablen de forma ofensiva hacia un Estado estadounidense.

Fetterman: "Yo sólo quiero irme a casa"

El senador demócrata John Fetterman no dudó en expresar su hastío y agotamiento con las maratonianas sesiones de la Cámara Alta para votar el Megaproyecto de Ley de Trump con una esclarecedora frase ante los periodistas: "Yo sólo quiero irme a casa".

"Dios mío, sólo quiero irme a casa. Ya he, mi - me he perdido todo nuestro viaje a la playa. Voy a votar que no. No hay drama, sabemos [cómo] los votos van a ir . Y creo, no creo que sea realmente útil poner a la gente aquí hasta una hora intempestiva".