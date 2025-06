Trump pide "proceder a la paz” en Medio Oriente tras un “muy débil” ataque de Irán

Publicado por Joaquín Núñez 23 de junio, 2025

Donald Trump pidió buscar la paz en Medio Oriente. Tras el lanzamiento de misiles iraníes contra la base aérea Al Udeid, ubicada en Qatar, el presidente se burló del ataque y lo calificó como "muy débil". A su vez, agradeció de forma sarcástica a las autoridades iraníes por anunciar el ataque en su televisión estatal, lo que "hizo posible que no se perdieran vidas y que nadie resultara herido".

Según señalaron desde el Departamento de Estado, en la base apuntada por los misiles de Teherán residen unos 8.000 ciudadanos estadounidenses. Luego del ataque iraní, Trump aseguró que se trató de una "respuesta muy débil, que esperábamos y hemos contrarrestado muy eficazmente".

"Se han disparado 14 misiles: 13 fueron derribados y 1 fue 'liberado' porque se dirigía en una dirección no peligrosa. Me complace informar de que NINGÚN estadounidense resultó herido, y apenas se produjeron daños. Y lo que es más importante, lo han sacado todo de su 'sistema', y es de esperar que no haya más ODIO. Quiero dar las gracias a Irán por avisarnos con antelación, lo que hizo posible que no se perdieran vidas y que nadie resultara herido", continuó el presidente.

A su vez, finalizó su escrito con un llamado a que se reduzcan las tensiones en Medio Oriente, para poder comenzar una transición hacia la paz. "Tal vez Irán pueda ahora proceder a la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a Israel a que haga lo mismo. Gracias por su atención a este asunto", sentenció Trump.