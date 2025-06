Los Ángeles: los políticos demócratas suben el tono mientras las protestas bajan de intensidad

Publicado por Israel Duro 12 de junio, 2025

La segunda noche desde la imposición del toque de queda en el centro de Los Ángeles resultó en una noche relativamente tranquila para las fuerzas del orden. La medida de la alcaldesa Karen Bass, sumada a la presencia de los militares desplegados por Donald Trump y los llamados a la calma de las autoridades religiosas parecen funcionar. Sin embargo, los políticos demócratas no están dispuestos a perder la oportunidad de movilización de las calles que les ha dado los disturbios y elevaron el tono de su discurso contra el presidente y el ICE.

Justo antes de la entrada en vigor del toque de queda, a las 8 p.m. (hora del Pacífico), los agentes incrementaron la presión para dispersar a las personas que continuaban en el área. La contundencia con la que se manejaron provocó cantos de "vergüenza" entre los asistentes a las protestas, aunque no se registraron incidentes notables, de acuerdo con las autoridades.

Las marchas y las protestas contra Trump y el ICE continúan extendiéndose por todo el país, alternando violencia con marchas pacíficas. En Texas, una marcha multitudinaria que prometía ser peligrosa, acabó de manera pacífica ante la vigilante mirada de la Guardia Nacional desplegada por orden del gobernador Greg Abbott para evitar incidentes.

Las manifestaciones, un soplo de aire para un Partido Demócrata desnortado

Frente a posturas como la del dirigente republicano del Estado de la Estrella Solitaria, de garantizar la seguridad, contrastan los ataques de los líderes demócratas contra la Administración federal. A falta de iniciativas políticas o una persona en torno a la que alinearse para presentar batalla a Trump, el Partido Azul ha encontrado en las manifestaciones contra Trump un aliado demasiado bueno para permitir que se disuelva.

Por ello, el senador Adam Schiff volvió a llamar "mentiroso" al presidente y le acusó de "echar más leña al fuego. Federalizó la Guardia Nacional a pesar de la oposición del gobernador y llamó a los marines, lo que, en la práctica, equivale a un pirómano que intenta prender fuego a todo, con resultados previsibles. la Guardia Nacional a pesar de la oposición del gobernador y llamó a los marines, lo que, en la práctica, equivale a un pirómano que intenta prender fuego a todo, con resultados previsibles".

Pelosi compara lo ocurrido con el 6 de Enero para atacar a Trump

Nancy Pelosi, protagonista en directo de los incidentes del 6 de Enero de 2021 en el Capitolio, quiso hacer un paralelismo entre ambas situaciones para acusar al presidente de no haber actuado igual hace cuatro años:

"El 6 de Enero...le rogamos al presidente de los Estados Unidos que enviara a la Guardia Nacional. No quiso hacerlo...Y sin embargo, de forma anticonstitucional, ha enviado a la Guardia Nacional a California. Algo está muy mal en este panorama".

También la representante Maxine Waters acusó a Trump de haber provocado los disturbios y añadió que el presidente "tiene responsabilidad en todo esto. Él empezó esto. No debería haber violencia. No debería seguir apoyando la violencia". Waters también aseguró incorrectamente que cuando Trump decidió desplegar a la Guardia Nacional aún no habían estallado los enfrentamientos violentos.

"Trump está politizando a nuestras fuerzas armadas"

Tampoco rebajó el tono Gavin Newsom. El gobernador de California continuó sus ataques contra Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a quien acusó de estar viendo un partido de béisbol mientras los militares enviados a Los Ángeles se hacinan sin ninguna logística prevista. Además, denunció que "Trump está politizando a nuestras fuerzas armadas y retirándolas de misiones críticas para promover su propia agenda".

Las críticas no se limitaron a California. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, acusó a Trump de "enviar hombres enmascarados con armamento militar a las ciudades para crear puestos de control y hacer desaparecer a personas sin el debido proceso. El deseo de este presidente no sólo de militarizar y criminalizar, sino su compromiso de impulsar el caos no sólo es imprudente, sino incomprensible".