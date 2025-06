La Cámara de Representantes votó a favor de anular una ley que les permite a los no ciudadanos votar en elecciones locales

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de junio, 2025

Los republicanos de la Cámara de Representantes lideraron este martes un intento por anular la polémica ley del Distrito de Columbia que le permite a aquellos que no son ciudadanos estadounidenses votar en las elecciones locales de Washington, con una votación final de 266 a favor de su anulación ante solo 148 votos en contra. Si bien la votación tuvo como detalle llamativo el hecho de que decenas de congresistas demócratas decidieran unirse con los republicanos, lo cierto es que la medida aún debe decidirse en el Senado.

Los congresistas republicanos argumentaron en varias ocasiones que la ley era sumamente “peligrosa”, y explicaron que esta creaba oportunidades para numerosos tipos de abusos, incluyendo la posibilidad de que algún diplomático de un país extranjero pueda emitir su voto en las elecciones locales. “No debemos permitir que entidades extranjeras hostiles a los Estados Unidos voten en nuestras elecciones. Punto. No debemos permitir que inmigrantes ilegales voten en nuestras elecciones”, dijo la representante republicana de Indiana Erin Houchin.

Optimismo con el Senado

Varios de los demócratas que se opusieron a la legislación explicaron que, si bien no defendían el voto de los no ciudadanos, su posición representaba la defensa al derecho del propio distrito a autogobernarse. Una de las figuras demócratas que manifestó este argumento fue el representante de Florida Maxwell Frost, quien explicó que “No estamos votando para darle a los no ciudadanos la capacidad de votar, solo estamos diciendo que D.C. debería poder hacer sus propias leyes”.

Por su parte, el representante republicano de Wisconsin, Bryan Steil, comentó que muchos de sus electores no podían creer que los no ciudadanos pudieran votar en elecciones locales. “Lo que los demócratas quieren hacer es usar Washington D.C. como un tubo de ensayo para liberalizar las leyes electorales en todo el país. Necesitamos asegurarnos de que las elecciones en EE. UU. sean solo para ciudadanos estadounidenses”, le comentó el líder conservador a la prensa, añadiendo que tenía mucho optimismo con la posibilidad de que los republicanos en el Senado puedan finalmente impulsar el proyecto de ley a pesar del obstruccionismo demócrata.