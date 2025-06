Pete Hegseth: la OTAN está "muy cerca" de acordar un gasto en Defensa del 5%

Publicado por Santiago Ospital 5 de junio, 2025

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró este jueves que los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se encuentran "muy cerca" de alcanzar un compromiso común para elevar el gasto en Defensa. El objetivo, con el que Hegseth ingresó a una reunión del grupo previo a sus declaraciones, es que cada país eleve la inversión mínima al 5% de su Producto Interno Bruto (PBI).

La meta actual es del 2%. Hegseth celebró que algunos miembros "superan ampliamente" aquel porcentaje, aunque reconoció sobre su anhelado 5% que "hay algunos países que aún no han llegado a ese punto". "No voy a dar nombres", añadió, antes de prometer: "Haremos que lleguen allí".

Uno de aquellos países es España. Según reveló la prensa española, el Gobierno de Pedro Sánchez es el único que se opuso abiertamente al nuevo objetivo. Aunque este año Sánchez se comprometió a alcanzar el 2% del PIB, se resiste a la nueva meta. Desaprueba, en concreto, al plan diagramado por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte: un 3,5% en gastos directamente militares y un 1,5% en gastos vinculados a Defensa, como infraestructura.

"Necesitamos más recursos, fuerzas y capacidades para estar preparados para hacer frente a cualquier amenaza, y para aplicar plenamente nuestros planes de defensa colectiva", dijo el propio Rutte antes de la reunión. "Necesitaremos un gasto en defensa significativamente mayor, esto sustenta todo".

El plan del secretario general recibió el aval de Washington, aunque pidió detalles de cómo pretende cumplir los objetivos. Fuentes conocedoras de las discusiones a puerta cerrada este jueves aseguraron, en conversación con AFP, que algunos países reticentes piden plazos más extendidos, sugiriendo aumentos anuales de 0,2 puntos.

Hegseth remarcó la postura de la Administración Trump: "Nuestro mensaje seguirá siendo claro. Es disuasión y paz a través de la fuerza, pero no puede ser dependencia. No puede y no será dependencia de Estados Unidos en un mundo con tantas amenazas".

Tras la reunión de altos cargos en Bruselas, Bélgica, el secretario estadounidense afirmó que el consenso será sellado a finales de mes, en una cumbre prevista en La Haya.