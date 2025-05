El expresidente Joe Biden aseguró que podría “darles una paliza” a los periodistas Jake Tapper y Alex Thompson

Publicado por Luis Francisco Orozco 31 de mayo, 2025

El expresidente estadounidense Joe Biden le comentó este viernes a varios reporteros que podría “darles una paliza” al presentador de CNN Jake Tapper y al periodista Alex Thompson, quienes coescribieron un controvertido libro en el que detallaron el fuerte declive cognitivo del líder demócrata, así como el presunto encubrimiento por parte de la Casa Blanca. “Últimamente ha habido mucha discusión sobre sus capacidades mentales y físicas mientras estuvo en el cargo”, comentó un reportero a Biden durante un evento público en Delaware, ante lo que el expresidente respondió, con cierta ironía: “Puedes ver que estoy mentalmente incompetente, que no puedo caminar, y que puedo darles una paliza a ambos”.

En el mismo evento, otro periodista dio seguimiento a los diferentes informes sobre su salud y le preguntó al expresidente sobre las elecciones presidenciales de 2024. “¿Quiere responder a alguno de esos informes y al hecho de que algunos demócratas ahora cuestionan si debería haberse postulado para la reelección en primer lugar?”, preguntó el reportero. Ante esto, Biden respondió: “¿Por qué no compitieron contra mí entonces? Porque los habría vencido”.

Biden no se arrepiente por haber permanecido tanto tiempo en la carrera presidencial

Luego de emitir esta respuesta, Biden añadió que no tenía “ningún arrepentimiento” por haber permanecido en la carrera presidencial durante el tiempo que lo hizo, en lo que para muchos analistas políticos fue una decisión que terminó siendo crucial para la eventual victoria del candidato republicano Donald Trump. “Mira, hay mucho en juego, y creo que estamos en un momento realmente difícil, no solo en la historia estadounidense, sino en la historia mundial. Creo que estamos en uno de esos puntos de inflexión en la historia donde las decisiones que tomemos en el próximo corto plazo van a determinar cómo serán las cosas en los próximos 20 años. He estado hablando de eso durante mucho tiempo. Y estoy muy orgulloso. Pondría mi historial como presidente contra el de cualquier presidente”.

Asimismo, Biden añadió: “Notarás que los 12–los 10 principales historiadores presidenciales me calificaron bastante bien en esa lista, y al tipo contra el que competí, lo calificaron como el último. Así que, ya veremos”.