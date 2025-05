El FBI prohíbe a sus agentes participar en actividades oficiales del Mes del Orgullo LGBT

Publicado por Luis Francisco Orozco 31 de mayo, 2025

La cadena conservadora Fox News reveló que agentes y directores del FBI recibieron un correo electrónico este jueves por parte de la dirección de la agencia, en el que se les instruyó que no participaran en el Mes del Orgullo LGBT en su capacidad profesional, representando un cambio radical en relación con el tono del FBI durante la pasada administración del expresidente estadounidense Joe Biden. “He recibido varias preguntas sobre la postura del FBI respecto al Mes del Orgullo y qué actividades relacionadas deberían o no realizar las divisiones y empleados del FBI. Por lo tanto, quiero aprovechar la oportunidad para aclarar las expectativas de la dirección del FBI: No debe haber acciones, eventos o mensajes oficiales del FBI relacionados con el Mes del Orgullo”, escribió en un correo obtenido por Fox News el subdirector de Asuntos Públicos del FBI, Ben Williamson, dirigido a subdirectores a cargo y agentes especiales a cargo.

En el correo, Williamson explicó a los empleados que, si bien eran “libres de hacer lo que deseen” en su “capacidad personal” y “tiempo libre durante el horario del FBI, utilizando recursos del FBI y su afiliación con el Buró, se espera que ellos y sus divisiones no realicen acciones oficiales ni emitan mensajes específicos. Asimismo, Williamson añadió que esta “postura no disminuye en absoluto el compromiso del FBI de servir y proteger a todos los estadounidenses en nuestro país o de dar la bienvenida a colegas de todos los ámbitos. Lo que sí significa es asegurar que el pueblo estadounidense vea que estamos enfocados únicamente en nuestra misión principal”.

El correo tiene lugar pocos meses después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump haya abandonado oficialmente los mensajes y programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el gobierno federal. Lejos de seguir con estas políticas progresistas, la administración republicana decidió enfocarse en la meritocracia y en las misiones individuales de los diferentes departamentos. “Dejen que los buenos policías sean policías y reconstruyan la confianza en el FBI”, comentó el director del FBI, Kash Patel, en su primera declaración tras jurar el cargo.