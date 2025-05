Hegseth responde a las críticas de China sobre el Golden Dome y señala que es para “proteger a la patria”

Publicado por Agustina Blanco 25 de mayo, 2025

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, respondió con firmeza a las afirmaciones de China de que el proyecto de defensa antimisiles Golden Dome es "ofensivo" y podría convertir el espacio en una "zona de guerra".

En una entrevista con Fox News Digital tras un viaje a Fort Bragg, Carolina del Norte, Hegseth enfatizó que el objetivo principal del proyecto es "proteger la patria".

El presidente Donald Trump ha promovido el Golden Dome como una inversión clave dentro de su política de "Estados Unidos Primero", describiéndolo como un escudo de defensa antimisiles con un presupuesto de 125 mil millones de dólares y un plan para completarlo en tres años.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, criticó el proyecto, argumentando que tiene "una fuerte naturaleza ofensiva" y viola el principio de uso pacífico del Tratado del Espacio Exterior. Mao advirtió que el Golden Dome podría desencadenar una carrera armamentista espacial y socavar el sistema internacional de seguridad.

Hegseth, por su parte, también abordó las críticas a su decisión de iniciar un servicio de oración cristiano mensual en el Pentágono, que ha generado debate sobre la libertad religiosa y la separación entre Iglesia y Estado.

"Apelar al cielo, a Dios, es una larga tradición en nuestras Fuerzas Armadas", afirmó Hegseth, citando el ejemplo de George Washington arrodillándose junto a sus tropas.

"Apelo a Jesucristo para que me proteja, y estoy dispuesto a hablar de ello en el Pentágono. Si quieren criticar eso, están en el bando equivocado", añadió.

Cambio de nombre de la base militar



Durante su visita a Fort Bragg, el secretario de Defensa celebró el cambio de nombre de la base, que volvió a llamarse Fort Bragg tras ser conocida temporalmente como Fort Liberty. "No hay nada malo con Fort Liberty. Dame libertad o dame la muerte. Me encanta", dijo entre vítores. "Pero dame Fort Bragg todos los días de la semana".

La declaración se produjo durante la "Semana All-American", donde se dirigió a la 82.ª División Aerotransportada.

También enfrentó críticas sobre su experiencia para el cargo de secretario de Defensa. Respondió a quienes cuestionan su nombramiento como mayor del Ejército, diciendo: "Claro que sí, podemos tener a alguien que piense como las tropas".

Hablando directamente a los paracaidistas, compartió su experiencia personal: "He estado en esa formación, aflojando las rodillas, respirando hondo, sudando y preguntándome qué hora es, pero no puedo mover el brazo. He estado en sus botas".

Aumento salarial y reducción de plazas



En un anuncio que generó entusiasmo, Hegseth informó que el "pago de salto" para los paracaidistas del Ejército aumentará de 150 a 200 dólares mensuales, mientras que los maestros de salto verán su salario incrementarse de 150 a 300 dólares.

Por su parte, el general Gregory Anderson, jefe del 18.º Cuerpo Aerotransportado, explicó que el Ejército reducirá las plazas de paracaidistas de 56.756 a 36.756 para priorizar la calidad sobre la cantidad, dado que la limitada capacidad de las aeronaves ha afectado la preparación.

Hegseth concluyó su discurso elogiando a los paracaidistas: "Brindemos por nuestros paracaidistas, nuestros jefes de salto, que hacen cosas difíciles en lugares difíciles que la mayoría de los estadounidenses nunca pueden imaginar".