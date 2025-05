El demócrata Ruben Gallego presenta su plan fronterizo: un poco de Trump, un poco de Biden, ¿algo de 2028?

Publicado por Santiago Ospital 13 de mayo, 2025

"Debemos tener una frontera segura". La frase es fácilmente asignable a Donald Trump. Hace meses como una promesa de campaña, tras su inauguración como una prioridad en su agenda. Pero no pertenece a Trump ni a cualquier republicano, sino al senador demócrata Ruben Gallego durante la presentación de su propuesta para asegurar la frontera.

"No tenemos que elegir entre seguridad fronteriza y reforma migratoria, podemos y debemos hacer ambas", sostuvo el novel congresista de Arizona, apelando a sus raíces inmigrantes y a su pasado en la Marina como credenciales de aquella doble propuesta.

Su Plan para la Seguridad Fronteriza y la Reforma Migratoria incluye cinco pilares: asegurar la frontera, reformar el sistema de asilo para "acabar con los abusos", aumentar las vías legales de entrada, facilitar la legalización de grupos selectos de indocumentados y atacar las "causas fundamentales" de la inmigración.

Gallego parece tomar un poco de Biden -sobre todo el discurso sobre las "causas fundamentales"- y un poco de Trump, sin mencionar a ninguno. Tan sólo, quizás, con alusiones vagas, pero que podrían ser críticas tanto con la actual Administración como con su antecesora: "Washington oscila de un extremo a otro: de no estar dispuesto a asegurar la frontera a sembrar el caos y el miedo en nuestras comunidades. Ninguno de estos extremos es la respuesta".

"Estas [malas] condiciones [en la frontera] han obligado a los agentes a liberar a cientos de miles de solicitantes de asilo en las calles de las pequeñas comunidades fronterizas, dejando a los municipios en la estacada para gestionar una crisis que ellos no crearon", parece párrafo calcado del ideario MAGA. O: "LA MAYORÍA de las personas que solicitan asilo en la frontera no tienen solicitudes de protección válidas".

Y también: "Entre el año fiscal 2020 y el año fiscal 2023, el número de personas en la Lista de Vigilancia Terrorista encontradas por la Patrulla Fronteriza (USBP) aumentó en más de un 5.700 por ciento. Abandonados vagando por nuestras calles, estos malos actores han amenazado la seguridad de los estadounidenses".

El aparente calco no ocurre sólo con el diagnóstico, sino también con algunas "recomendaciones". Gallego aconseja "construir estratégicamente barreras fronterizas", medida que resuena similar al "construir un muro" de Trump. También propone "dar prioridad a la expulsión de delincuentes", promesa del Gobierno en su actual campaña de deportaciones; así como "reforzar las asociaciones regionales para combatir las redes de fentanilo", cuando Washington hizo lo propio en la mesa de negociación con Ottawa y Ciudad de México.

"Todos los ilegales en ciudadanos"

"El nuevo plan demócrata es convertir a los ilegales en ciudadanos", valoró Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, en redes sociales. "Tras encabezar la invasión masiva de nuestro país, los demócratas exigen que convirtamos a todos los ilegales en ciudadanos".

Además de proponer algunas nuevas visas para "permitir que más personas migren legalmente a EEUU y proporcionar una mayor movilidad laboral", Gallego apunta a beneficiar a los Dreamers: no sólo aconseja proporcionarles una "una vía a la ciudadanía", sino también proteger a aquellos menores que pueden quedar sin protección legal debido al retraso en la tramitación de sus papeles.

Asimismo, aconseja brindar un estatus legal y caminos hacia la ciudadanía para los indocumentados casados con estadounidenses o titulares de una Green Card.

¿Planeando para el pasado?

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, replicó invitando a Gallego a que "lea las noticias".

"No necesitamos un nuevo proyecto de ley para asegurar nuestra frontera sur, poner fin al abuso ilegal de la libertad condicional y hacer que otros países tomen medidas enérgicas contra la migración ilegal a los Estados Unidos", dijo Desai en un comunicado recogido por FOX. "Solo necesitábamos que el presidente Trump volviera a gobernar".

Durante los más de cuatro meses de la segunda Administración Trump, los cruces ilegales han ido bajando semana a semana. Gallego publicó su plan para reforzar la frontera el mismo día en que la CBP informó de que las detenciones en la frontera sur se habían desplomado un 93%.

Aunque la inmigración sigue siendo una de las principales preocupaciones del votante, ha ido perdiendo importancia. La última encuesta de Harvard Harris Poll la muestra en el tercer lugar de prioridades para los estadounidenses (con un 26% valorándola como el principal problema), cuando en enero ocupaba el primero (con un 35%).

El sondeo también muestra que las medidas migratorias de Trump son su política mejor valorada, motivo por el cual, aseguran desde el GOP, Gallego replicó modos y medidas de la Administración para ese tema. Algo similar, afirman, a lo que intentó hacer Kamala Harris durante la campaña.

Durante su propia campaña para el Senado, el demócrata habló sobre buscar una reforma "integral" del sistema migratorio, asegurando que tenía un historial de promover propuestas en ese sentido. Críticos de su nuevo plan afirman que simplemente busca retomar aquella bandera: le resultó provechosa en las pasadas elecciones, quiere retomarla para las próximas presidenciales.

¿Gallego presidente?

Aunque no es seguro que el plan de Gallego se convierta en el del Partido Demócrata, varios compañeros de partido y Congreso expresaron su apoyo. Entre ellos, el senador Mark Kelly y los congresistas Tom Suozzi y Vicente Gonzalez Jr.

Días antes de lanzar su propuesta, el senador por Arizona cruzó el país para encabezar un town hall en el condado de Bucks, Pensilvania, que despertó rumores sobre una posible candidatura presidencial.

"¿Se me ha pasado alguna vez por la cabeza? Por supuesto, soy un funcionario electo, se me pasa por la cabeza", replicó Gallego NBC News le preguntó por posibles aspiraciones presidenciales. Aunque dijo que en ese momento no estaba pensándolo, añadió: "Grandes donantes, grandes organizaciones, conocidos políticos grandes operativos demócratas que me han animado a presentarme. Eso no lo niego".

En aquella ocasión fue interrogado también por la reducción de cruces fronterizos, que apreció como positiva pero insostenible: "Lo que me parece mal es que no creo que sea sostenible de la forma en que se está haciendo". Su misión en Bucks, aseguró, era que el votante supiera que en el futuro "los demócratas tendrán un discurso cuerdo para la seguridad fronteriza".