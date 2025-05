La salud de John Fetterman y cómo leer los principales medios de comunicación

12 de mayo, 2025

En otoño de 2022, los principales medios de comunicación de izquierda hicieron casi todo lo que pudieron para ayudar a la tambaleante candidatura a senador de John Fetterman. Casi tres años después, los medios corporativos progresistas parecen empeñados en destruirlo con informes que afirman detallar su comportamiento aberrante, su salud cuestionable y comentarios devastadores de antiguos colaboradores, e incluso de su esposa, Gisele Barreto Fetterman.

¿A qué se debe este cambio de actitud?

De lo que no cabe duda es de que no es el tema que ha provocado la avalancha de artículos que ponen en duda el estado mental de Fetterman y su aptitud para el cargo. Y, al igual que el vergonzoso encubrimiento por parte de los mismos medios de la incapacidad mental del expresidente Joe Biden -algo que se hizo evidente durante su desastroso debate presidencial con Donald Trump en junio de 2024- terminó una vez que quedó claro que no podría ganar la reelección, el giro contra Fetterman es una prueba devastadora de la falta de credibilidad de los medios. La narrativa cambiante sobre el senador es una lección objetiva sobre cómo leer la prensa progresista contemporánea. Por eso, incluso los más reacios a tachar a los medios tradicionales de propaganda partidista tienen que reconocer que el periodismo del siglo XXI no tiene arreglo.

Los mismos medios que ahora lo tachan de hombre enfermo que ha perdido el control de sí mismo e insinúan la necesidad de que dimita, cantaban una melodía muy diferente en 2022, cuando se aferraron firmemente a la historia de que no había nada malo en un hombre que había sufrido un derrame cerebral devastador solo unos días antes de ganar la nominación de su partido para un escaño en el Senado de Pennsylvania. Ese apoyo de los medios progresistas obligó a algunos periodistas a mentir descaradamente sobre su estado, alegando que cualquier información contraria sobre su salud era desinformación republicana. Esto le ayudó a ganar en noviembre, aunque gran parte del mérito de su victoria se debe también a la pésima actuación de su oponente republicano, el Dr. Mehmet Oz.

La prensa progresista nunca se movió de esa línea, incluso después de que Fetterman asumiera el cargo en 2023, soportara unas primeras semanas difíciles en el Capitolio y fuera hospitalizado por depresión. Se recuperó y regresó a sus tareas habituales, aunque todavía dependía de dispositivos digitales con tecnología de subtítulos como resultado de lo que él dijo que era un impedimento temporal del habla relacionado con el derrame cerebral. Cualquiera que cuestionara que un senador de los EEUU tuviera que recurrir a este método para mantener conversaciones y escuchar discursos era tachado de intolerante y contrario a los discapacitados.

Pero al final de su primer año en el cargo, cesaron las aclamaciones y/o el encubrimiento de Fetterman. ¿Por qué? La respuesta puede resumirse en una palabra: Israel.

Apoyo a Israel



Fetterman reaccionó a los ataques terroristas árabes palestinos dirigidos por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, no solo con ira y horror. A diferencia de la mayoría de los demócratas, que pasaron los meses siguientes exigiendo un alto el fuego que permitiera a la organización terrorista Hamás salir vencedora de la guerra que inició, Fetterman no tuvo nada de eso. De inmediato dejó claro que estaba decidido a apoyar los esfuerzos del Estado judío para derrotar y erradicar a Hamás, y que la culpa de todas las bajas en la guerra posterior al 7 de Octubre era del grupo islamista y no del Estado judío.

De hecho, Fetterman se ha convertido en un héroe para la comunidad proisraelí en los últimos 19 meses por su inquebrantable apoyo, que no se ve diluido por ninguna disposición a rendir pleitesía a las falsas afirmaciones de la izquierda de que el Estado judío está cometiendo un "genocidio" en la Franja de Gaza. Junto con el congresista demócrata por Nueva York Ritchie Torres, es uno de los pocos demócratas que han apoyado a Jerusalén durante la crisis sin vacilar. Tampoco ha hablado con dobles discurso, condenando a los israelíes por "reaccionar exageradamente" a los acontecimientos del 7 de Octubre o alabando el idealismo de las turbas pro-Hamás en los campus universitarios, como hicieron el expresidente Joe Biden y la exvicepresidenta Kamala Harris.

Decir que su postura sobre Israel ha conmocionado a sus compañeros demócratas, especialmente a los activistas de izquierda que le llevaron a la victoria en las primarias demócratas de Pensilvania de mayo de 2022 frente a una alternativa moderada creíble y un atractivo representante de la comunidad afroamericana, es quedarse corto. Es difícil imaginar a cualquier demócrata de Pensilvania, incluido el gobernador Josh Shapiro, que es judío (Fetterman no lo es), troleando a los manifestantes pro-Hamás en su oficina y en su casa agitando una bandera israelí mientras coreaban sobre el "genocidio." O colgando en la puerta de su oficina de Washington carteles de hombres, mujeres y niños de distintas nacionalidades que fueron secuestrados por Hamás y asesinados allí mismo o por el camino, o mantenidos cautivos durante días y meses. Más aún, como ponen de manifiesto numerosos testimonios, el personal de Fetterman e incluso su esposa se han indignado por su apoyo a Israel, una postura que le convierte en un caso atípico en su partido.

Fetterman ha mostrado algunos otros signos de moderación desde el 7 de Octubre, en particular su disposición a reunirse con el presidente Donald Trump tras su victoria electoral de noviembre de 2024 y a votar a favor de un par de personas nombradas por él para su gabinete. Pero, en general, se ha mantenido fiel a sus posiciones progresistas en otros muchos asuntos económicos e incluso sociales, como su apoyo a los derechos de los transexuales, y ha votado en contra de la mayoría de las opciones de Trump. Esa postura incluso inició un boom entre algunos demócratas pro-Israel, proponiendo a Fetterman como una posibilidad a largo plazo para la nominación presidencial de 2028 en la que sería la alternativa centrista en un partido cada vez más dominado por los partidarios del senador Bernie Sanders (I-Vt.) y la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.).

¿Las posturas proisraelíes como una forma de enfermedad mental?



Dejando a un lado esa improbable perspectiva, es su supuesta apostasía sobre Israel lo que está impulsando la ira contra él desde el ala progresista de su partido. Sólo así se explica el cambio de actitud de los periodistas progresistas sobre la cuestión de su salud y su aptitud para el cargo.

La historia que inició el tsunami de cobertura negativa de Fetterman fue un extenso perfil en New York Magazine, titulado: "Todo por mí mismo: John Fetterman insiste en que goza de buena salud. Pero antiguos y actuales empleados dicen que ya no reconocen al hombre que conocieron".

La fuente principal del artículo fue su antiguo jefe de gabinete, Adam Jentleson, un veterano demócrata de izquierda. Como la mayoría de los congresistas demócratas del Capitolio, Jentleson es un opositor a Israel, que pensaba que la postura ambivalente de Biden-Harris sobre la guerra posterior al 7 de Octubre no era suficientemente hostil al Estado judío. Al final dimitió y, junto con otros que no hablaron en público, se esfuerza por insinuar que el apoyo de Fetterman a Israel y su negativa a seguir el juego de Hamás son signos de su inestabilidad mental.

Esa historia dio lugar a medios como The New York Times, The Atlantic, Politico, NBC News, CBS News y otros en los que los demócratas ensombrecieron a Fetterman y lo describieron como una persona profundamente perturbada e inestable que necesita atención médica. Y, según ellos, no tiene nada que hacer en el Senado.

¿Existe la posibilidad de que, al menos en parte, tengan razón sobre la salud de Fetterman? Tal vez.

Hipocresía de la prensa



Como alguien que puso en duda su idoneidad para el cargo cuando los progresistas pretendían que no había nada que ver, estoy dispuesto a aceptar que algunas de las informaciones actuales sobre su salud puedan ser exactas. Pero también sé que el repentino interés por su bienestar por parte de la prensa progresistas no tiene nada que ver con un supuesto cambio a peor en su estado.

Si bien es posible que todavía esté deteriorado, como han informado periodistas como Salena Zito, desde su hospitalización a principios de 2023, se las ha arreglado para hacer su trabajo durante los últimos dos años tan razonablemente bien como la mayoría de sus colegas. Aunque, hay que reconocerlo, es un listón muy bajo para juzgar a cualquiera.

Como tal, es evidente que la motivación de la ofensiva mediática contra Fetterman tiene que ver con la política, no con la salud. La razón por la que las mismas publicaciones, redes y periodistas que pasaron cuatro años declarando que no había nada malo en Biden están ahora haciendo sonar la alarma sobre el senador es porque ya no les es útil. Si se comportara como otros demócratas de izquierda y criticara a Israel, lo más probable es que el New York Magazine, el Times o cualquiera de los otros medios que tratan de describirlo como indigno de un escaño en el Senado estarían hoy ignorando cualquier preocupación sobre su estado.

Aunque esta demostración singular de la corrupción de los medios y su absoluta falta de credibilidad es inquietante por sí misma, es solo otro ejemplo de por qué gran parte de lo que publican los medios corporativos principales debe leerse con una gran dosis de escepticismo. El sesgo mediático no es nada nuevo, pero ha llegado al punto en que las historias que claramente forman parte de una operación de información partidista son la norma en lugar de algo inusual. Como escribió Ruthie Blum en JNS sobre un reciente intento de los medios de sembrar discordia entre la Administración Trump y el Gobierno de Netanyahu en Israel, este tipo de cosas ahora es omnipresente. Al menos en Estados Unidos, hemos llegado a un punto en el que es imposible evitar la conclusión de que gran parte de lo que se publica en la prensa convencional debe descartarse como nada más que desinformación política.

Mientras tanto, independientemente de las preocupaciones sobre su salud, Fetterman sigue mereciendo el aplauso y la gratitud de los votantes por su valentía al enfrentarse a la moda política de su partido en lo que se refiere a la guerra contra Israel. Independientemente de lo que se piense de él, es un personaje auténtico, aunque excéntrico (su afición a llevar sudaderas con capucha y pantalones cortos al trabajo es algo que ha enfadado a sus colegas del Senado), que conecta con los votantes de clase trabajadora de a pie de una manera que la mayoría de los demócratas no pueden. Aunque es muy posible que se enfrente a un duro desafío en las primarias de la izquierda cuando se presente a la reelección, quienes subestimen su atractivo político en un Estado y un país hartos de polarización ideológica partidista lo hacen por su cuenta y riesgo.

Los progresistas toleraron a un presidente enfermo e incapaz simplemente porque pensaban que eso ayudaba a mantener a Trump fuera de la Casa Blanca. Por lo tanto, los amigos del Estado judío deberían ser perdonados por estar dispuestos a soportar a un senador irascible y malhumorado de Pensilvania que necesita asistencia tecnológica para hacer su trabajo, pero que ha demostrado integridad y carácter cuando se trata de la oleada de antisemitismo posterior al 7 de Octubre que otros miembros de su partido han tolerado o alentado.

© JNS