La senadora de Maine, Susan Collins, anuncia en una entrevista que planea reelegirse para las elecciones de medio término

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de mayo, 2025

La senadora republicana por Maine, Susan Collins, detalló durante una entrevista con CNN este sábado que se postularía para un sexto mandato en las elecciones de medio término para el Senado en 2026, a pesar de que no ha emitido aun ningún anuncio formal. En la entrevista, la líder conservadora de 72 años detalló que “Es ciertamente mi inclinación postularme y estoy preparándome para hacerlo. Disfruto mucho sirviendo a la gente de Maine. Obviamente, no he hecho un anuncio formal porque es demasiado pronto para eso”.

Sobre esta decisión, la cadena prodemócrata reveló que los senadores liberales Kirsten Gillibrand y Chuck Schumer estarían en este momento buscando activamente un candidato que consideren lo suficientemente competitivo para enfrentar a Collins y derrotarla. El medio explicó que las figuras demócratas que más estarían sonando para convertirse en el candidato del partido y enfrentar a Collins serían el representante Jared Golden y la gobernadora de Maine, Janet Mills. La cadena añadió que otro candidato demócrata que ya está en la carrera, y por el que apostarían de no funcionar ni Mills ni Golden, sería el exjefe personal de la exrepresentante Katie Porter, Jordan Woods.

Una elección reñida

Collins, quien es la única senadora republicana de Nueva Inglaterra y es la presidenta del Comité de Apropiaciones del Senado, ha defendido su escaño durante los últimos 28 años. A pesar de que su moderación ha sido el arma principal con la que ha contado para convertirse en una de las muy pocas figuras republicanas con peso en un estado históricamente inclinado a favor de los demócratas, lo cierto es que la senadora de 72 años cuenta con muchas críticas dentro de su partido.

La decisión de Collins promete convertir la contienda electoral en Maine en una de las más reñidas y determinantes de las elecciones de medio término, con algunos analistas políticos explicando que el Partido Demócrata contaría con una importante oportunidad para ganar su silla y acercarse más a la mayoría en el Senado. Sobre lo comentado por la senadora, varios comentaristas conservadores explicaron que el presidente estadounidense Donald Trump debería presionar para que ella decida dar un paso al costado y así poder elegir a un candidato más alineado con la facción MAGA del partido y contar con mayores posibilidades de mantener el escaño.