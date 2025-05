Trump anunció a Jeanine Pirro de Fox News como la principal fiscal en DC

Publicado por Joaquín Núñez 8 de mayo, 2025

Donald Trump anunció la nominación de Jeanine Pirro como la principal fiscal de Washington DC. Así lo confirmó el presidente luego de señalar que Ed Martin, fiscal interino, no seguiría en el puesto tras no lograr un consenso entre los republicanos del Senado. Pirro se desempeñó anteriormente como jueza y fiscal, pero ganó su popularidad como presentadora de televisión en Fox News.

Tras este nuevo nombramiento de Trump, Pirro se suma a la lista de personas que pasaron por Fox News y que ahora son funcionarios. Pete Hegseth, secretario de Defensa; Sean Duffy, secretario de Transporte; Dan Bongino; subdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI); y Leo Terrell, asesor jurídico principal del fiscal general adjunto de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, entre otros.

ABC News informó en la tarde del jueves que el presidente estaba considerando seriamente a Pirro para el puesto, algo que él mismo se encargó de confirmar unas horas más tarde.

"Me complace anunciar que la juez Jeanine Pirro será nombrada fiscal interina de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Jeanine fue ayudante del fiscal del condado de Westchester, Nueva York, y posteriormente juez del condado y fiscal del distrito, donde fue la primera mujer elegida para esos cargos. Durante su mandato, Jeanine fue una poderosa defensora de las víctimas de la delincuencia. Su creación de la Oficina de Violencia Doméstica en su Fiscalía fue la primera del país. Destacó en todos los sentidos", expresó el presidente en su cuenta de Truth Social.

"Además de su carrera jurídica, Jeanine fue presentadora de su propio programa en Fox News, 'Justice with Judge Jeanine', durante diez años, y actualmente es copresentadora de 'The Five', uno de los programas de mayor audiencia de la televisión. Jeanine está increíblemente bien cualificada para este cargo, y está considerada como una de las mejores fiscales de distrito de la historia del Estado de Nueva York. Es única en su clase. ¡Felicitaciones, Jeanine!", añadió.

En cuanto a la experiencia previa de Pirro, se desempeñó como jueza del condado de Westchester (Nueva York) entre 1991 y 1993, para luego pasar nueve años como fiscal de distrito en el mismo lugar. Antes de protagonizar su programa en Fox News, fue candidata a fiscal general de Nueva York en 2006, cayendo ante el demócrata Andrew Cuomo, quien posteriormente llegaría a la gobernación del Empire State.