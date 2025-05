En sus primeros 100 días, Trump logra la liberación de 47 ciudadanos estadounidenses detenidos en el exterior

Publicado por Williams Perdomo 6 de mayo, 2025

La Casa Blanca informó de que 47 estadounidenses que estaban como prisioneros en el extranjero fueron liberados en los primeros 100 días del Gobierno del presidente Donald Trump.

En un comunicado, la Administración Trump celebró que los estadounidenses están de regreso en el país. Sostuvo que el republicano ha cumplido su promesa electoral de que volvieran a sus casas.

“Desde que asumió el cargo, el presidente Donald J. Trump y su Administración han logrado la liberación de 47 estadounidenses detenidos en el extranjero, y esto es sólo el comienzo, ya que países de todo el mundo responden a nuestra renovada demostración de fortaleza estadounidense y al compromiso del presidente Trump de no dejar a ningún estadounidense atrás”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

En la declaración, la Casa Blanca destacó el caso de cuatro estadounidenses que fueron liberados en el extranjero y que fueron recibidos por el presidente al llegar al país.

Por ejemplo, Ksenia Karelina, una bailarina de ballet estadounidense que estuvo detenida injustamente en una colonia penal rusa durante 14 meses, regresó a casa en abril. El presidente la recibió en la Casa Blanca este lunes.

“Señor Trump, le estoy sumamente agradecida por haberme traído a casa y por el gobierno estadounidense. Nunca me sentí tan bendecida de ser estadounidense, y estoy sumamente feliz de estar en casa. Gracias”, dijo Karelina.

Solo el comienzo Además, la Casa Blanca insistió en que “solo es el comienzo”. Señaló que varios Gobiernos están respondiendo a las decisiones tomadas por el presidente Trump:

"El presidente Trump es un héroe"

Otro caso reconocido fue el de Marc Fogel, un profesor estadounidense que estuvo detenido injustamente en una prisión rusa durante años, regresó a casa en febrero, cumpliendo una promesa que el presidente Trump le hizo a Malphine, la madre de 95 años de Fogel.

“El presidente Trump es un héroe… Siempre estaré en deuda con el presidente Trump, con Steve [Witkoff] —qué hombre tan dinámico es este. Cuando lo conocí, la energía y la actitud positiva emanaban de su cuerpo”, dijo Fogel .

Keith Siegel, un estadounidense retenido como rehén por Hamás durante 484 días, fue liberado en febrero. "Estoy aquí y estoy vivo. Presidente Trump, usted me salvó la vida. Gracias a su esfuerzo, salvó la vida de 33 rehenes", dijo Siegel tras ser liberado.

George Glezmann, un estadounidense detenido por los talibanes en Afganistán durante 836 días, fue liberado en marzo, uniéndose a los estadounidenses Ryan Corbett y William McKenty, quienes fueron liberados la noche de la investidura del presidente Trump.

“Presidente Trump, ¡increíble! Gracias a Dios que está en la Casa Blanca y gracias a Dios que me ayudó a salir. Estoy en deuda con todos los involucrados en esta situación porque me ayudaron a volver a casa. Soy un estadounidense libre, libre de las manos de estas personas que me secuestraron por mi pasaporte estadounidense, básicamente, y estoy muy agradecido. No tengo palabras para expresar mi gratitud por mi libertad, mi libertad”, dijo Glezmann.