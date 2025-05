Trump advierte que EEUU podría dejar de mediar entre Rusia y Ucrania si no hay avances

Publicado por Sabrina Martin 4 de mayo, 2025

Estados Unidos podría abandonar su rol como mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania si las negociaciones de paz no muestran avances concretos en los próximos días, advirtió el presidente Donald Trump durante una entrevista emitida este domingo en el programa Meet the Press de NBC. La advertencia marca un punto de presión en un proceso diplomático que, tras tres años de guerra, sigue estancado.

“Creo que estamos más cerca con una de las partes, y tal vez no tanto con la otra”, dijo Trump, sin especificar a cuál se refería. Sin embargo, explicó que Estados Unidos no tiene intención de permanecer indefinidamente en la mesa de diálogo si las partes no muestran voluntad real de llegar a un acuerdo. “Llegará un momento en que diré: ‘Está bien, sigue adelante, sigue siendo estúpido’”, añadió. El presidente considera que el "odio tremendo" entre ambos bandos podría hacer imposible una solución negociada, aunque mantiene la esperanza de lograr un acuerdo.

La creciente frustración en Washington

La declaración surge en un contexto de frustración creciente en Washington respecto a la prolongación del conflicto. Trump reconoció el enorme costo humano de la guerra, estimando que aproximadamente 5.000 soldados mueren cada semana, aunque subrayó que no se trata de militares estadounidenses. “Quiero resolver el problema”, insistió, pero admitió que la enemistad entre los líderes y las fuerzas armadas de ambos países podría hacer que la paz sea “quizás imposible”.

El presidente también cuestionó recientemente el compromiso de su homólogo ruso, Vladimir Putin, con una salida pacífica. “No había ninguna razón para que Putin lanzara misiles contra zonas, ciudades y pueblos civiles durante los últimos días”, escribió en redes sociales, sugiriendo que Moscú no actúa con la intención de cesar el conflicto.

Señales mixtas y movimientos paralelos

La postura de Trump parece reforzada por las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien la semana pasada consideró “una tontería” establecer fechas límite para el retiro de Estados Unidos de las conversaciones. No obstante, Rubio admitió que esta sería “una semana muy crítica” para evaluar el futuro del proceso de mediación.