Zelenski rechaza las "mini treguas" de Putin y el Kremlin lo acusa de no querer la paz

Publicado por Israel Duro 3 de mayo, 2025

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmó no estar dispuesto a "jugar" con las treguas cortas propuestas por su homólogo ruso Vladimir Putin, como la del 8 al 10 de mayo, estimando que son demasiado breves como para conversar seriamente sobre una salida al conflicto. Por su parte, el Kremlim aseguró que la propuesta era una prueba de la disposición del mandatario ucraniano para alcanzar la paz.

"Es imposible entenderse acerca de algo en tres, cinco o siete días (...) Es imposible encontrar un plan con el que establecer las siguientes etapas para terminar la guerra. No me parece serio", declaró Zelenski a un grupo de medios, entre ellos AFP, añadiendo que no es más que "un gesto teatral" de Putin.

"Nadie ayudará a Putin a jugar este tipo de juego para darle una atmósfera agradable a su salida del aislamiento el 9 de mayo, y poner en confianza y seguridad a sus dirigentes, amigos y socios que vendrán a la Plaza Roja ese día", agregó.

Una tregua que coincide con las celebraciones del triunfo de la URSS sobre Hitler

Este año se prevé que una veintena de dirigentes acompañen a Putin el 9 de mayo en Moscú con motivo de los 80 años del triunfo de la Unión Soviética contra Hitler. Entre ellos figuran el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el chino Xi Jinping. También se espera la presencia de dirigentes de países socios como Bielorrusia, Cuba, Venezuela y Kazajistán.

Zelenski subrayó que Kiev no podrá garantizar "la seguridad" de los dirigentes presentes. "No sabemos lo que hará Rusia en esas fechas. Podría tomar distintas medidas, como incendios o explosiones, para luego acusarnos", destacó.

Ucrania suele atacar objetivos en Rusia con sus drones de largo alcance, y ha golpeado Moscú en varias ocasiones, en respuesta a los bombardeos rusos. El comentario del mandatario ucraniano sobre la seguridad de las celebraciones del 9 de mayo en Moscú fue fustigado por la diplomacia rusa, que lo tachó de "amenaza directa".

Moscú denuncia que Zelenski "ha tocado fondo en el día de hoy"

Zelenski "ha tocado fondo en el día de hoy. Ahora está amenazando la seguridad física de los veteranos que vendrán a los desfiles y las celebraciones de un día sagrado", dijo la portavoz del ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, en la mensajería Telegram.

Además, el Kremlin declaró el sábado que la próxima tregua de tres días ordenada por el presidente Vladímir Putin tenía por objeto poner a prueba la "disposición" de Ucrania a la paz con Rusia. El alto el fuego, que coincidirá con las conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial en Moscú, "pondrá a prueba la disposición de Kiev a buscar vías para lograr una paz sostenible a largo plazo entre Rusia y Ucrania", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.