Pete Buttigieg, secretario de Transporte de Biden, abre la puerta a una candidatura presidencial en 2028

Publicado por Leandro Fleischer 14 de marzo, 2025

Pete Buttigieg, secretario de Transporte del expresidente Joe Biden, anunció el jueves pasado que no presentará su candidatura para ser gobernador de Michigan ni para ocupar la banca vacante en el Senado de ese Estado en 2026, por lo que todo parece indicar que aspira a ser candidato presidencial en 2028 por el Partido Demócrata.

Buttigieg, quien es abiertamente homosexual y está casado con un hombre, realizó el anuncio en la red social X.

“Me preocupa profundamente a quién elegirá Michigan como gobernador y a quién enviará al Senado de los Estados Unidos el próximo año, pero he decidido no competir en ninguna de las dos contiendas. Sigo entusiasmado por ayudar a los candidatos que comparten nuestros valores y que entienden que, en este momento, el liderazgo significa no solo oponerse al caos cruel actual, sino también presentar la visión de una mejor alternativa”, expresó.

Si bien se postuló para las primarias demócratas en 2019, lo hizo como alcalde de South Bend, Indiana. Sin embargo, tras haber formado parte del gabinete de Biden, es posible que en las próximas elecciones cuente con mayores posibilidades de obtener una victoria.

En una publicación en la plataforma Substack, manifestó: “Consideré lo que podría aportar a la contienda en comparación con otros posibles candidatos, y lo que significaría postularme y servir en comparación con otras maneras en las que podría marcar la diferencia en los próximos años”.

Críticas a la Administración Trump



Buttigieg también sostuvo que Estados Unidos bajo la Administración Trump es un país “menos libre, menos seguro, menos democrático y menos próspero”, por lo que se dedicará a “involucrar a los medios tradicionales y digitales al servicio de una política cotidiana, arraigada en los valores de la libertad, la seguridad y la democracia”.