La Casa Blanca retira la nominación de Dave Weldon a los CDC horas antes de su audiencia de confirmación

Publicado por Santiago Ospital 13 de marzo, 2025

El doctor David Weldon no encabezará los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Médico y exlegislador republicano cercano al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., Weldon iba a comparecer este martes ante el Senado para defender su candidatura. La audiencia fue cancelada horas antes.

"Es un shock, pero, en cierto modo, es un alivio", dijo Weldon en exclusiva a The New York Times. "Los empleos públicos te exigen mucho, y si Dios no quiere que me dedique a ellos, me parece bien", añadió. Según el periódico, el candidato había sido informado por la Administración la noche anterior de que no poseía los votos necesarios para lograr su confirmación.

Una fuente anónima citada por Axios, el primero en revelar la noticia, afirmó que el propio Kennedy dijo que Weldon no estaba preparado.

Además de trabajar como médico, sirvió 14 años en la Cámara de Representantes. Su candidatura había sido cuestionada por miembros de ambos partidos debido a posturas que adoptó durante aquel período como legislador, sobre todo frente a las vacunas, así como a la cabeza de la organización Children’s Health Defense.

Weldon había salido al cruce de aquellas acusaciones, asegurando que él mismo como médico ponía vacunas. En conversación con el Times, aseguró que el lunes volverá a atender pacientes. "Ganaré mucho más dinero quedándome en mi consulta médica".

Esta hubiese sido la primera vez que un director de los CDC se hubiese sometido al voto de los senadores, ya que hasta ahora eran designados directamente por el presidente. Hasta la fecha, ningún elegido por Trump quedó en el camino debido a una desaprobación del Senado. Todos los nominados para el Gabinete superaron esa instancia tras la confirmación esta semana de Lori Chavez-DeRemer al frente de Trabajo.