Publicado por Williams Perdomo Verificado por 26 de febrero, 2025

Un funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, confirmó a los medios de comunicación que Amy Gleason es la administradora interina del DOGE.

La información se dio a conocer poco después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicara a los periodistas que Elon Musk está supervisando la unidad de recortes gubernamentales.

Durante el encuentro de Leavitt con los medios de comunicación, varios insistieron en conocer el nombre del líder del departamento. Sin embargo, la secretaria de prensa se negó a revelar la identidad de la administradora del DOGE.

"Gleason fue identificada después de la sesión informativa por un funcionario que solicitó el anonimato para compartir la información", explicó CNBC que tuvo acceso a la información.

El misterio sobre el nombre del administrador se da en un momento en el que surgen preguntas sobre el rol de Musk en el departamento y hay batallas legales sobre las acciones de DOGE, que han incluido oleadas de despidos, la anulación de contratos gubernamentales y el intento de cierre de agencias federales.

Justamente, el lunes, recordó The New York Times, un juez federal presionó al Gobierno para que aclarara el papel de Musk, expresando su preocupación de que en realidad la oficina estuviera a cargo de personas no autorizadas.

Entre tanto, medios de comunicación como el NYT conversaron con fuentes familiarizadas con el asunto que explicaron que Gleason estaba lista para disfrutar de unas vacaciones en México y no esperaba que se diera a conocer al público su funciones.

De igual manera, el NYT recordó que Gleason trabajó en la unidad de servicios digitales durante el primer mandato de Trump. Además, se supo que se reincorporó a la agencia a fines del año pasado, según documentos revisados por The New York Times.