La importancia estratégica de la "Oficina de Fusión" de Trump

21 de junio, 2026

Quizá desde que el presidente Franklin D. Roosevelt creó el Comité Asesor sobre el Uranio en octubre de 1939 —cuya misión acabaría conduciendo a la creación de la bomba atómica—, las medidas de un presidente en materia de energía no habían sido tan cruciales para el futuro de Estados Unidos.

En noviembre de 2025, el presidente Donald J. Trump creó una Oficina de Fusión específica dentro del Departamento de Energía. Esto supone un cambio fundamental en el enfoque de Estados Unidos hacia la independencia energética y el aprovechamiento de una energía ilimitada para garantizar el liderazgo mundial. Al elevar la energía de fusión nuclear de un esfuerzo centrado en la investigación y oculto dentro de la Oficina de Ciencia a una oficina propia, el presidente ha reconocido públicamente que la tecnología energética más transformadora del siglo XXI debe ser de "origen" estadounidense.

La energía de fusión ofrece ventajas sin precedentes que protegen los intereses estratégicos de Estados Unidos. A diferencia de los combustibles fósiles, la fusión produce cero emisiones de carbono. Además, a diferencia de los actuales reactores de fisión nuclear, no se generan residuos radiactivos. Una sola central de fusión podría generar enormes cantidades de electricidad a partir de fuentes de combustible abundantes, como el hidrógeno, acabando de forma efectiva con la amenaza de la escasez energética en un mundo que cada día demanda más energía.

Los críticos llevan mucho tiempo intentando frenar la llegada de la energía de fusión nuclear, pero los recientes avances han hecho que su progreso sea inevitable. Los expertos afirman que el logro de la Instalación Nacional de Ignición (National Ignition Facility) de generar una ganancia neta en la producción de energía ha hecho que la fusión pase de ser ciencia teórica a ser simplemente un reto de ingeniería. Como resultado, se están realizando importantes inversiones privadas en esta tecnología, y las empresas prometen reactores de fusión comercialmente viables en un plazo de cinco años.

Mediante la creación de una oficina específica centrada en la comercialización, en lugar de en la investigación pura, el presidente pretende no solo acelerar el camino de Estados Unidos hacia centrales de fusión operativas , sino también liderar el mundo en el aprovechamiento de esta fuente crucial.

El lector podría preguntarse: "¿A qué se debe tanta urgencia?".

La nación que sea la primera en comercializar la tecnología de fusión nuclear tendrá una enorme ventaja estratégica. Por eso China está compitiendo a toda velocidad para ganar esta carrera. Los chinos reconocen que la nación que consiga aprovechar la energía de fusión dominará los mercados energéticos mundiales y creará millones de puestos de trabajo. La energía de fusión también reducirá la dependencia de las importaciones energéticas extranjeras, por lo que la nación que lo consiga tiene mucho que ganar.

La directiva de reorganización del presidente refleja su conciencia de lo que está en juego. En lugar de apoyar avances graduales en este campo, quiere innovaciones revolucionarias que puedan llevar al dominio energético. Ese éxito requiere un compromiso sostenido, y esta Casa Blanca está enviando un mensaje a los sectores público y privado: pretendemos ganar esta carrera; quedar en segundo lugar pone en peligro el futuro de Estados Unidos.

Lawrence Kadish forma parte de la Junta Directiva del Gatestone Institute.

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