Si William Shakespeare tenía razón y todo el mundo es un escenario, se deduce que la Corte Penal Internacional puede verse como el teatro de lo absurdo.

La CPI de La Haya se creó en 2002, sobre la base de un estatuto acordado en Roma en 1998. Su función es investigar y enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión, , y actuar cuando los tribunales nacionales de aquellos estados que han firmado el tribunal no puedan o no quieran hacerlo. La búsqueda de la justicia es uno de los instintos más nobles de la humanidad.

La realidad es que la CPI ha demostrado ser incapaz de impartir algo que se acerque a la justicia. Las preguntas sobre la capacidad del TPI para hacerlo son evidentes para todos, salvo para los ingenuos, oportunistas políticos o fanáticos pro-CPI. A pesar de sus evidentes fallos, el tribunal ha emitido órdenes de arresto contra presidentes y primeros ministros en funciones, acusaciones que han sido abrazadas con entusiasmo por la industria internacional de derechos humanos que contribuyó a su creación.

Dejemos a un lado cuestiones fundamentales, como si existe el derecho internacional (cuestionable); si un tribunal internacional puede ser internacional sin Estados Unidos, Rusia, China o India como miembros (no puede); o hasta qué punto puede ser independiente el TPI, dado que concede al Consejo de Seguridad de la ONU poderes para actuar en nombre de la ONU.La CPI, basada en un tratado, no puede pretender imponerse unilateralmente a los ciudadanos de un país que no haya firmado dicho tratado (no puede). Es la podredumbre en el corazón del tribunal lo que lo descalifica como entidad jurídica funcional.

El historial de la CPI ha sido espantoso. Los fiscales se han visto envueltos en acusaciones de mala conducta, selectividad política, fallos en el debido proceso, irregularidades éticas y doble rasero en un caso tras otro.

Su primer juicio -el de un líder de una milicia africana acusado de utilizar niños soldado- fue un caos probatorio y procesal, y se suspendió en dos ocasiones por la irregularidad e injusticia de los procedimientos. El fiscal ocultó pruebas exculpatorias tanto a los jueces como a la defensa, algo por lo que un abogado británico o estadounidense habría sido inhabilitado.

El primer testigo de la acusación, en el primer juicio de la CPI, se retractó de su versión de los hechos en el momento en que entró en el estrado, declarando que había sido entrenado por organizaciones no gubernamentales que son las sirvientas del tribunal. Ninguno de los otros "niños soldado" presentados por la fiscalía resultó fiable. El fiscal también intentó introducir nuevos cargos a mitad del juicio.

En otro caso, además de volver a ocultar pruebas exculpatorias a la defensa, el fiscal tuvo que admitir que el testigo estrella del tribunal contra el vicepresidente keniano William Ruto era "totalmente poco fiable e increíble" (posteriormente se retiraron sus acusaciones contra Kenia). En un tercer caso, el mismo fiscal no sólo parecía desconocer el concepto jurídico básico de presunción de inocencia, sino que amenazó con criminalizar a cualquier tercero que pudiera argumentar la presunción de inocencia de los acusados -y aún no condenados- por el tribunal internacional. Es difícil encontrar un caso más claro de justicia Alicia en el País de las Maravillas, en la línea de "sentencia primero, veredicto después".

Y en un caso más, el profesor William Schabas, fan de la ICCuber y autor del libro de 1.600 páginas The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, ha tenido que reconocer que el tribunal ha condenado a personas por delitos que no habían cometido. No es de extrañar que incluso los blogueros jurídicos favorables a la CPI se hayan visto reducidos a describir los juicios como "comedias de bofetadas".

Está ampliamente aceptado que el derecho internacional, tal y como es, es a la vez complejo y desafiante, y que, como afirma el jurista Marjan Ajevski: "No es descabellado decir que el derecho penal internacional es, en su mayor parte, un derecho hecho por jueces".

Por lo tanto, tampoco es descabellado esperar que las personas designadas para juzgar aspectos a menudo muy detallados del derecho penal internacional no sean sólo jueces y abogados experimentados, sino la flor y nata de la profesión. Este no ha sido el caso en la CPI, donde la calidad de los jueces ha sido cuestionable desde el principio. La Asociación Internacional de Abogados ha cuestionado sus cualificaciones. El sitio web JusticeInfo.Net ha señalado además que los jueces de la CPI han "desencadenado múltiples controversias sobre su moralidad, integridad o independencia".

La nominación y elección de los jueces del tribunal es responsabilidad de la Asamblea de Estados Partes (AEP), el órgano de supervisión de la CPI. En lugar de los verdaderos jueces que se necesitan, el corrupto comercio de votos de la Corte, al estilo de la FIFA, ha dado lugar al nombramiento de diplomáticos, políticos fracasados, trabajadores de ONG y activistas de derechos humanos, muchos de los cuales, al parecer, nunca han estado en una sala de justicia. La estrecha participación de las ONG en el proceso de selección de los candidatos a la judicatura ha puesto de manifiesto una mayor preocupación por el cumplimiento de los requisitos que por la competencia y la experiencia jurídica de los jueces.

Human Rights Watch, un ferviente defensor del tribunal, ha declarado públicamente que el intercambio de votos es "antitético" para conseguir los jueces más cualificados y ha admitido que el intercambio de votos para los puestos judiciales se remonta a las primeras elecciones de jueces en 2003. Desde entonces, el intercambio de votos ha sido una característica que ha arruinado la credibilidad judicial de la CPI.

Un ejemplo de ello fue la elección por parte de la AEP de un diplomático japonés, sin cualificación jurídica ni experiencia alguna, para ser juez por el mero hecho de que Japón aportaba mucho dinero al tribunal. Aunque la jueza en cuestión estaría fuera de su alcance en un tribunal de tráfico, y mucho menos sería capaz de contribuir de manera significativa a interpretaciones excepcionalmente complejas de crímenes de guerra, sin duda reunía los requisitos para un papel de figurante en este teatro del absurdo.

¿Por qué debería alguien comparecer ante esta farsa judicial?

