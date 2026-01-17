Por qué Occidente está dividido ante el islam político

17 de enero, 2026

El 24 de noviembre de 2025, el presidente de Estados Unidos Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva por la que se inició un proceso formal para designar a determinadas ramas de la Hermandad Musulmana como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados. La orden indica a los secretarios de Estado y del Tesoro que evalúen las ramas de la Hermandad Musulmana en países como Egipto, Jordania y Líbano y tomen medidas en virtud de las leyes antiterroristas estadounidenses para privarles de capacidades y recursos, una medida que la orden ejecutiva vincula explícitamente a las prioridades de seguridad nacional tras la invasión de Hamás de Israel el 7 de octubre de 2023 y sus secuelas en todo Occidente. La orden también establece un calendario rápido para las recomendaciones sobre capítulos específicos.

La orden ejecutiva de Trump representa el esfuerzo estadounidense más serio en décadas para hacer frente a las redes políticas islamistas que, en Washington, habían sido consideradas durante mucho tiempo meras diferencias políticas y no amenazas letales a la seguridad.

Al otro lado del Atlántico, sin embargo, la respuesta a la misma corriente ideológica no podría haber sido más diferente. En la Unión Europea y muchas de sus principales capitales, el Islam político -a menudo encarnado por organizaciones vinculadas a los Hermanos Musulmanes - sigue formando parte de un enfoque más amplio"diálogo con los islamistas".

¿Se imaginan un "diálogo con los bolcheviques" o un "diálogo con el Tercer Reich"? Los extremistas musulmanes están siendo tratados como una voz legítima dentro de la sociedad civil y el discurso político.

En general, los responsables políticos europeos han rechazado las designaciones duras, y en su lugar han involucrado a las redes musulmanas extremistas como partes interesadas en la gobernanza "multicultural". Este contraste entre la postura de confrontación de Washington y el compromiso de Bruselas refleja una profunda divergencia estratégica en la forma en que Occidente percibe el islam político.

Estados Unidos bajo la administración Trump enmarca a los Hermanos Musulmanes no como un socio en la reforma política sino como una amenaza para la seguridad nacional. La orden ejecutiva de noviembre de 2025 hace hincapié en los vínculos de los Hermanos Musulmanes con actividades terroristas, incluido el apoyo a Hamás y otras organizaciones terroristas. La directiva de Trump ordena a la administración recopilar pruebas para designaciones que podrían criminalizar el apoyo material y restringir las operaciones internacionales de las ramas de los Hermanos Musulmanes.

Las medidas del presidente siguen a años de debate dentro del gobierno estadounidense y Congreso sobre si los Hermanos Musulmanes califican o no como organización terrorista. Históricamente, las administraciones estadounidenses diferenciaban entre grupos yihadistas violentos -como Al Qaeda y el ISIS- y movimientos políticos islamistas como los Hermanos Musulmanes, que a menudo participaban en elecciones o en la sociedad civil. Pero la combinación de la violencia islamista global y la red de afiliados de los Hermanos Musulmanes ha desplazado el cálculo estadounidense hacia la confrontación. Paralelamente, nuevos esfuerzos en el 119º Congreso han vuelto a impulsar nuevos impulsos para establecer marcos de la designación estatutaria.

Por el contrario, la Unión Europea ha adoptado un enfoque mucho más cauto, en ocasiones permisivo, prefiriendo aparentemente considerar a los extremistas islámicos como potenciales votantes. Bruselas y las capitales de los Estados miembros se han comprometido con las redes vinculadas a la Hermandad Musulmana a través de la financiación, la inclusión en consultas de la sociedad civil y la incorporación a iniciativas políticas multiculturales. El Foro Europeo de Organizaciones de Jóvenes y Estudiantes Musulmanes, por ejemplo, representa una red paneuropea activa en los espacios políticos de la UE y ha sido acusado en algunos informes de vínculos con los Hermanos Musulmanes, aunque niega tener vínculos organizativos.

La presencia estructural de redes afiliadas a los Hermanos Musulmanes en Europa va más allá de las organizaciones estudiantiles.

La Federación de Organizaciones Islámicas de Europa, fundada en 1989 y con sede en Bruselas, sirve de paraguas para docenas de grupos islámicos y ha actuado como interlocutor reconocido con las instituciones europeas. Aunque se presenta como representante de los intereses musulmanes mayoritarios, la investigación académica y política ha puesto de relieve sus vínculos fundacionales con los Hermanos Musulmanes y la ideología islamista transnacional.

Esta política europea de "diálogo" parte de la creencia generalizada de que incorporar voces "diversas" a los marcos sociales y políticos disminuye la radicalización. Los críticos, sin embargo, sostienen que involucrar a grupos con vínculos ideológicos con el islamismo transnacional normaliza las corrientes políticas que rechazan los valores europeos liberales y relativiza el extremismo. En efecto, este enfoque ha permitido a las organizaciones islamistas integrarse en redes culturales e institucionales, desde foros juveniles hasta procesos de consulta de políticas públicas.

En Bélgica, y especialmente en Bruselas, sede de la UE, esta dinámica es especialmente visible. Una investigación presentada en el Parlamento Europeo documenta importantes flujos de financiación de la UE programas a organizaciones vinculadas a redes de Hermanos Musulmanes, lo que ha provocado la alarma entre algunos legisladores sobre la integridad de los fondos de los contribuyentes.

Estos grupos no solo han recibido dinero público, sino que también han sido invitados a diálogos políticos y funciones de asesoramiento de la sociedad civil, una situación que sería impensable bajo la doctrina contraislamista de Trump.

Francia ofrece un microcosmos del dilema europeo más amplio. Un informe encargado por el Gobierno en 2025 afirmaba que las redes de los Hermanos Musulmanes habían expandido su influencia de forma discreta a través de escuelas, mezquitas y ONG locales, al tiempo que enmascaraban objetivos ideológicos bajo la apariencia de integración y servicios sociales. El informe llevó al presidente Emmanuel Macron a convocar a altos ministros para debatir estrategias de respuesta a lo que describió como un desafío a largo plazo para los valores republicanos laicos de Francia. Sin embargo, incluso esta férrea evaluación en Francia fue recibida con rechazo por parte de los defensores de las libertades civiles y algunos académicos, que cuestionaron las pruebas y advirtieron contra la "estigmatización" de las comunidades musulmanas. Otros críticos del informe argumentaron que etiquetar la participación de la sociedad civil como penetración islamista entrañaba el riesgo de alienar a las voces moderadas e inflamar las tensiones sociales.

Este conflicto entre la preocupación por la seguridad y la gobernanza integradora refleja la lucha europea con el islam político.

Alemania también refleja la complejidad del planteamiento europeo. La Comunidad Islámica de Alemania (IGD), asociada a la Federación de Organizaciones Islámicas de Europa, ha sido reconocida por los servicios de seguridad nacionales como una organización central para los seguidores de los Hermanos Musulmanes en el país. No obstante, opera abiertamente en el marco pluralista alemán,lo que ilustra cómo las instituciones europeas pueden tolerar redes islamistas intolerantes dentro de la sociedad civil sin dejar de afirmar que defienden los valores de libertad y asociación.

En Suecia, las reacciones al informe francés sobre la influencia de los Hermanos Musulmanes ilustran cómo la política nacional se cruza con la política europea más amplia sobre el islamismo. El ministro sueco de Empleo e Integración, Mats Persson respondió convocando a un "grupo de expertos" para evaluar la influencia musulmana extremista, pero también se enfrentó feroz crítica de los líderes socialdemócratas, que tacharon las acusaciones contra los Hermanos Musulmanes de motivación política, lo que refleja una profunda división sobre cómo tratar el islam político.

En toda Europa, las organizaciones musulmanas extremistas también han establecido fuertes redes juveniles y educativas.

Los informes identifican asociaciones -algunas vinculadas a los Hermanos Musulmanes- que gestionan escuelas, programas juveniles y centros culturales. Sólo en Francia, cientos de estas asociaciones, incluidas mezquitas e instituciones educativas, han sido identificadas como vinculadas a la ideología de los Hermanos Musulmanes, lo que revela la profundidad del arraigo del movimiento en las estructuras cívicas.

La presencia de los Hermanos Musulmanes en las estructuras cívicas no es casual. Los analistas señalan que sus grupos afiliados emplean a menudo el "entrismo", que se define como:

"[L]a táctica que siguen los partidos extremistas de hacerse con el poder entrando de forma encubierta en partidos más moderados y con más éxito electoral. Dentro de esos partidos mantienen una organización distinta mientras niegan públicamente la existencia de un 'partido dentro del partido'".

Básicamente, el entrismo permite a los islamistas ganar influencia dentro de las instituciones oficiales, moldear el discurso público y normalizar el pensamiento musulmán extremista durante décadas. Occidente acaba asimilándose al islam, y no al revés.

En lugar de enfrentarse a los valores democráticos liberales, estos actores "entristas" abogan por "reinterpretaciones" que a menudo difuminan los límites entre la libertad religiosa y el islam político. Los críticos sostienen que el compromiso de Europa con las redes de los Hermanos Musulmanes tiene consecuencias que van más allá de la política nacional. Cuando las instituciones civiles se mezclan con movimientos que apoyan a grupos como Hamás -a su vez rama palestina de los Hermanos Musulmanes- se desvirtúa la postura unificada de Occidente contra las ideologías extremistas. Esta división es especialmente aguda en los debates sobre Israel, donde la indecisión y las posturas ambiguas de la UE sobre el islam político -acompañadas de agitadores bien financiados- han alimentado la agitación antiisraelí y la radicalización entre los jóvenes musulmanes de las ciudades europeas.

En todo el continente, ciudades como París, Berlín y Bruselas se han convertido en focos de este debate. En París, un informe oficial puso de manifiesto la infiltración de instituciones vinculadas a la Hermandad Musulmana en los ámbitos educativo y religioso, suscitando preocupación por la existencia de estructuras sociales paralelas. En Alemania, la red de mezquitas y asociaciones de la Comunidad Islámica de Alemania subraya cómo la influencia islamista puede operar cómodamente dentro de los marcos democráticos occidentales sin desencadenar una acción estatal decisiva.

En Bruselas, la UE sigue financiando a ONG vinculadas a la Hermandad Musulmana a pesar del control parlamentario.

Contrasta esto con la doctrina de la Administración Trump, que trata los vínculos ideológicos y organizativos con el islam político no como componentes del pluralismo cívico sino como amenazas a la seguridad. Muchos musulmanes en Occidente, por supuesto, solo quieren una oportunidad para una vida mejor, pero no son los que conducen el tren musulmán extremista. La agenda, según el propio Islam, consiste en compartir el regalo de Alá del Islam (Dar al Islam, la "Morada del Islam") con el resto del mundo (el Dar al Harb, la "Morada de la Guerra", los que aún no se han sometido al Islam), ya sea por infiltración o por la fuerza. Finalmente - cuando todos en el mundo se hayan sometido al Islam, lo quieran o no - entonces habrá "paz". Esto, evidentemente, es cuando el mundo disfrutará de "la Religión de la Paz".

Al iniciar el proceso de designación de capítulos de la Hermandad Musulmana como entidades terroristas, Trump está remodelando la conversación estratégica - priorizando la seguridad nacional y la lucha antiterrorista sobre el espejismo de la "acomodación" y el "diálogo".

Esta divergencia entre Europa y Estados Unidos revela una división filosófica más profunda en la forma en que Occidente entiende el islam político. El marco de Europa hace hincapié en la integración, el multiculturalismo y el compromiso, a menudo a expensas de hacer frente a las corrientes ideológicas extremistas subyacentes. Al hacerlo, asume que el islam político puede moderarse mediante la participación y el diálogo dentro de las instituciones democráticas existentes. Por el contrario, el enfoque Trump asume que ciertas corrientes ideológicas son incompatibles con los valores democráticos liberales cuando apoyan o facilitan la violencia extremista, la desestabilización o los objetivos antioccidentales. La presión para tratar a las secciones de los Hermanos Musulmanes como entidades terroristas sigue esta lógica, intentando desarticular redes que se considera que perpetúan la radicalización y socavan los intereses de seguridad.

El resultado es un Occidente que ahora sigue dos caminos opuestos. En un camino, Estados Unidos bajo la administración Trump avanza hacia la claridad y la confrontación, dispuesto a legislar contra los enemigos ideológicos y eliminarlos del panorama político. En el otro camino, Europa continúa su política de compromiso, acomodación y sumisión, haciendo equilibrios de riesgo entre la deseada inclusión cívica y el riesgo ideológico. Esta división sólo sirve para obstaculizar la lucha antiterrorista y poner en peligro a Occidente.

© Gatestone Institute