En pleno auge de una verdadera revolución

14 de enero, 2026

La situación en Irán se ha convertido en una historia conmovedora: las manifestaciones se han extendido por las 31 provincias y las calles arden de tensión. Ansiosos por derrocar a la asfixiante República Islámica y desesperados por una vida mejor, los manifestantes llevan ya dos semanas movilizándose. Lo que comenzó en los mercados, a raíz de la enorme devaluación del rial y las restricciones de agua provocadas por la mala gestión y la sequía, se propagó rápidamente entre la población. Muy pronto adquirió un tono ideológico profundo, casi desesperado.

El imperio distópico chií, con su represivo Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, policías armados y matones de la Basij, ha estado disparando directamente contra las multitudes de manifestantes desafiantes.

Los heridos y los muertos han sido trasladados a hospitales saturados. A pesar de la dura represión, las protestas han seguido creciendo en tamaño e intensidad. Su resistencia frente a una represión tan brutal ha atraído la atención internacional y la condena de las acciones del régimen. De algún modo, aunque el internet ha sido cortado (lo que indica que el régimen quiere ocultar su horrible brutalidad), muchos disidentes iraníes han logrado difundir imágenes dramáticas que muestran a miles y miles de personas en las calles.

Es imposible conocer el alcance total de la represión coercitiva de la República Islámica. Los manifestantes han coreado: “¡Muerte, muerte al dictador!”. Muchos han gritado: “¡Olviden a Hamás! ¡Olviden a Hezbolá! ¡Mi vida por un Irán (liberado)!” e “¡Iraníes, alcen la voz, reclamen sus derechos!”. Algunos incluso exclaman: “¡Esta es la batalla final! Pahlavi regresará”.

"Recientemente, los manifestantes han sido brutalmente reprimidos con fuego real y ametralladoras"

Algunas fotos mostraron a manifestantes exhibiendo y bailando con una bandera israelí desplegada. Un hombre derribó la bandera de la República Islámica, mientras otro levantó la antigua bandera persa con el sol naciente y un león. Las multitudes derribaron y quemaron estatuas del comandante de la Guardia Revolucionaria Qassem Soleimani, abatido por Estados Unidos; de Ruhollah Jomeiní, el ayatolá que gobernó tras la Revolución Islámica de 1979; y del actual ayatolá, Alí Jamenei, de 86 años.

Los testimonios presenciales describen escenas caóticas y desgarradoras, con sirenas resonando y humo elevándose sobre las plazas de las ciudades mientras las fuerzas de seguridad intentan sofocar los disturbios. Hay incendios no solo en Teherán, la capital gubernamental, sino en las calles de todo el país. Recientemente, los manifestantes han sido brutalmente reprimidos con fuego real y ametralladoras. A pesar de la violencia creciente, los manifestantes continúan coreando consignas que exigen libertad y reformas, expresando una determinación unificada frente a las medidas opresivas del régimen. La atmósfera es tensa e incierta, con muchos temiendo una escalada aún mayor, pero negándose a retroceder en su búsqueda de cambio.

Esta población está arriesgando todo lo que tiene, incluida su vida. La gente se muestra desafiante, aunque asustada e intimidada. Aun así, siguen saliendo a las calles.

"...el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Ghalibaf, declaró el domingo que tanto Estados Unidos como Israel son objetivos legítimos"

Estas muestras de desafío ponen de relieve una frustración profunda y un deseo de cambio arraigado entre la población iraní. A pesar de las restricciones, las redes sociales han desempeñado un papel crucial para amplificar las voces de los iraníes y compartir su mensaje con el mundo. Los observadores internacionales continúan siguiendo de cerca la situación, mientras crecen los llamados a la solidaridad y al apoyo a la lucha del pueblo iraní.

El mundo no ha visto un levantamiento de esta magnitud en la República Islámica, al menos no en tiempos contemporáneos. Hubo movimientos contra los mulás en 2003, 2009, 2011-2012, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022 y 2022-2023, provocados por elecciones, dificultades económicas y problemas sociales. Pero no a este nivel.

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, subrayó la necesidad de “una represión más severa contra los elementos que fomentan la inseguridad y dañan a las personas y la propiedad pública en medio de los disturbios en el país”. Jamenei afirmó que su Gobierno “no dará marcha atrás”. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que Estados Unidos e Israel han estado dirigiendo a los alborotadores para desestabilizar Irán, diciendo que “grupos armados vinculados a fuerzas extranjeras están matando a civiles”.

Acostumbrado a su hábito de desplazar la culpa de la República Islámica hacia otros, el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Ghalibaf, declaró el domingo que tanto Estados Unidos como Israel son objetivos legítimos. Por supuesto, esto fue consecuencia de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump en caso de que se derramara más sangre en las calles iraníes.

Es un momento de esperar y ver qué pasa. Pero nunca ha parecido más real.

Sarah N. Stern, fundadora y presidenta de Endowment for Middle East Truth (EMET), un centro de estudios especializado en Oriente Medio.

©JNS