El Estado judío siempre estará con los cristianos, dice Netanyahu en Nochebuena

Jerusalén siempre estará al lado de sus amigos cristianos en Oriente Medio y en todo el mundo, dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un mensaje de Nochebuena el miércoles por la noche.

"Les deseo una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo desde aquí,la Tierra Santa, Israel, el único país de Oriente Medio donde la comunidad cristiana prospera", dijo el premier en el vídeo.

Netanyahu señaló que el Estado judío es el único país de la región donde los cristianos siguen viviendo "con plenos derechos y en total libertad".

Donde "los peregrinos cristianos son acogidos con los brazos abiertos y son tan profundamente apreciados, donde los cristianos pueden celebrar con orgullo sus tradiciones, y hacerlo abiertamente sin ningún temor", prosiguió.

Mientras que el municipio de Jerusalén distribuye árboles de Navidad gratuitos desde hace dos décadas, los palestinos del centro terrorista de Yenín, en Samaria incendiaron un árbol la semana pasada, dijo, subrayando: "Ésa es la diferencia".

"Israel defiende a los cristianos de toda la región allí donde se enfrentan a intimidación y persecución generalizadas", según Netanyahu.

"Mientras que la población cristiana de Israel está creciendo, la población cristiana en innumerables zonas de toda la región ha ido disminuyendo debido a la discriminación y opresión sistemáticas", añadió.

La ciudad de Belén, controlada por la Autoridad Palestina en Judea, que Netanyahu calificó de "lugar de nacimiento de Jesús", era cristiana en un 80% cuando las Fuerzas de Defensa de Israel se hicieron con su control tras la Guerra de los Seis Días de 1967, pero bajo el control de la Autoridad Palestina ha disminuido desde entonces a sólo un 20%, señaló el primer ministro.

"La persecución de cristianos o miembros de cualquier religión no puede ni debe tolerarse", declaró. "El desplazamiento y los ataques de militantes musulmanes contra los cristianos en Nigeria, eso también debe terminar, y debe terminar ahora.".

Concluyó diciendo: "Sepan que Israel siempre estará con ustedes".

En otro mensaje en X, el presidente israelí, Isaac Herzog, deseó "a todos nuestros hermanos y hermanas cristianos de Israel, Oriente Medio y de todo el mundo" una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.

"Siento un profundo orgullo por las comunidades cristianas de Israel, que son parte integrante de nuestra nación", escribió Herzog, prometiendo "proteger la libertad de culto de las personas de todas las confesiones y comunidades".

Antes de Navidad, había visitado a las Hermanas Franciscanas en el Convento de San Antonio, señaló. "Compartimos una oración por la paz y la fraternidad, y nos mantuvimos unidos contra toda forma de odio y extremismo".

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, también deseó una "Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a nuestros amigos cristianos de todo el mundo. Que sea un año de alegría, salud y prosperidad. Feliz Navidad".

Según un informe de Navidad 2025 de la Oficina Central de Estadística israelí, la población cristiana en Israel es de aproximadamente 184.200, lo que representa el 1,9% de la población del país. La cifra representa un aumento del 0,7% respecto al año anterior.

