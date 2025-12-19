Taiwán: al menos tres muertos y cinco heridos en un apuñalamiento masivo en Taipéi

Publicado por Carlos Dominguez 19 de diciembre, 2025

Una serie de apuñalamientos coordinados en el metro de Taipéi y sus alrededores causó la muerte de al menos tres personas e hirió a unas seis más.

El sospechoso utilizó granadas de humo para sembrar el caos antes de atacar y posteriormente murió mientras huía de la policía.

No está claro cómo el agresor, presuntamente un hombre de unos veinte años, llegó a la azotea de un edificio, desde donde saltó para eludir la detención.

"Un acto deliberado"

El primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai, declaró que los ataques de las estaciones de Taipéi y Zhongshan fueron "un acto deliberado", aunque el motivo no ha quedado claro, reportó Channel NewsAsia (CNA).

Cho dijo también que el sospechoso llevaba una máscara y lanzó "cinco o seis bombas de gasolina o granadas de humo" en la estación principal de Taipéi.

El presunto agresor tenía antecedentes penales y órdenes de detención pendientes, y su casa ha sido registrada, dijo Cho a los periodistas.

"Investigaremos sus antecedentes y relaciones asociadas para comprender sus motivos y determinar si hay otros factores conectados", añadió, identificando al hombre sólo por su apellido, Chang.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, declaró que el Gobierno reforzaría la seguridad e investigaría rápidamente el caso para garantizar la seguridad pública.

NOTICIA EN DESARROLLO.