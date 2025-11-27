Un Día de Acción de Gracias lleno de calumnias y sangre

27 de noviembre, 2025

Es difícil decidir qué fue lo más grotesco de la "Cena de Acción de Gracias" celebrada el 20 de noviembre en Washington. 20 de noviembre en Washington, DC's Union Station: el menú, el atrezzo, la profanación de una fiesta nacional o el hecho de que tuviera lugar tan públicamente, en un nudo ferroviario central de la capital del país.

El simulacro de banquete fue organizado por los activistas antiisraelíes Hazami Barada y Atefeh Rokhvand, que se han mostrado especialmente enérgicos en sus operaciones desde la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023. No contra los terroristas, por supuesto. No, su misión ha sido vilipendiar a las víctimas de ese asesinato masivo mediante la inversión moral.

No hay nada nuevo en ello, aunque la horripilante óptica fue sorprendente, incluso para algunos avezados judíos. Pero, emplear tropos medievales para retratar a la tribu como demoníaca era precisamente el objetivo, al igual que atacar al Tío Sam en el proceso.

El espectáculo consistía en una larga mesa con fuentes y platos de miembros de goma, órganos de plástico y vasos de vino tinto que representaban la sangre de los palestinos. Detrás de la mesa había un enorme cartel titulado "Cena de Acción de Amigos de Israel", en el que aparecía una lista de los platos del festín.

Decía lo siguiente:

PREPARACIÓN DE LOS NIÑOS DE GAZA



21.000+ niños palestinos discapacitados por Israel.

~10+ niños pierden una o ambas piernas cada día desde Oct 2023.

Ningún lugar del planeta tiene más niños amputados que Gaza.

principales órganos amputados

Córneas, válvulas cardíacas, hígados, riñones y huesos.

Los cadáveres palestinos devueltos de forma rutinaria carecen de órganos.

Israel recolecta ilegalmente órganos de palestinos a los que mata o secuestra.

POSTRE: PIEL COSECHADA ILEGALMENTE



Banco Nacional de Piel de Israel = el mayor banco de piel del mundo.

Piel robada ilegalmente de cadáveres de palestinos asesinados o secuestrados por Israel.

SANGRE DERRAMADA DE GAZA



~186.000+ civiles + niños asesinados por Israel.

Sentados a la mesa, tallando y royendo las piernas cortadas de palestinos, había participantes con máscaras a semejanza del secretario de Estado de EEUU Marco Rubio, presidente Donald Trump, primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, expresidente de EEUU, presidente Joe Biden y exsecretario de Estado estadounidense Antony Blinken. Era una cuadrilla "bipartidista" de ilustres caníbales que masticaban partes del cuerpo árabe con un gusto casi pornográfico.

En un principio, el falso banquete se montó en el interior de la terminal. Pero miembros del Departamento de Policía de Amtrak pidieron a estos parangones de la señalización de la virtud llena de odio que desalojaran las instalaciones. Como buenos ciudadanos que son, accedieron y trasladaron su espectáculo pasional al exterior.

Y vaya actuación. El hombre que representaba a Netanyahu -con una corbata azul y blanca decorada con una estrella de David- fue el que más habló.

"Gracias, contribuyente estadounidense", dijo, con el rostro cubierto, amortiguando su voz. "No podríamos haberlo hecho sin vosotros. Vuestros políticos de [sic] ambos partidos nos pertenecen. Larga vida a los Estados Unidos de Israel".

Dando palmaditas en la cabeza a los hombres que representaban a Trump y Biden, continuó: "Chicos, leales perritos falderos de Israel, gracias por darnos todo lo que necesitamos y más. No podríamos haberlo hecho sin el contribuyente estadounidense. Muchas gracias".

El mensaje era claro: que Estados Unidos es cómplice de los crímenes contra la humanidad perpetrados por el Estado judío. Los ayatolás de Irán, que llaman a Estados Unidos el "Gran Satán" y a Israel el "Pequeño Satán", no podían estar más de acuerdo con la premisa.

Si los actores-activistas se consideran valientes por montar semejante espectáculo de terror para que lo observen los viajeros -o se ven a sí mismos como creadores de contenido original-, se están engañando a sí mismos. En un paraíso de la libertad de expresión no hace falta ningún valor para denigrar a Israel o a Estados Unidos.

Tampoco hay nada nuevo en estos días en regurgitar las mentiras difundidas por Hamás, una organización que realmente comete atrocidades contra todos los "apóstatas" y se enorgullece de ello.

"¡Mamá, papá, he matado a 10 judíos con mis propias manos!", exclamaba un habitante de Gaza que se infiltró en Israel hace dos años para unirse a sus compatriotas en una juerga de asesinatos y mutilaciones. Y esta era solo una entre miles de grabaciones y vídeos similares grabados por los bárbaros en cuestión.

Eran las mismas bestias homenajeadas por los artistas disfrazados que escenificaron la macabra comida previa al Día de Acción de Gracias. Nada menos que a poca distancia de Capitol Hill.

La repugnante exhibición fue un ejemplo más de la no tan gradual generalización del "odio más antiguo". Estadounidenses, cuidado: Las sociedades en las que se permite que el antisemitismo se encone están destinadas al declive.

Ruthie Blum, exasesora de la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es una columnista galardonada y redactora jefe de JNS. Copresentadora con el embajador Mark Regev del podcast de JNS-TV "Israel Undiplomatic", escribe sobre política israelí y las relaciones entre Estados Unidos e Israel.

© JNS.