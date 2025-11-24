700 millones de sionistas y la batalla por el mundo libre

Una bandera de Israel se ve durante una ceremonia de conmemoración en el Memorial de Bergen-Belsen en Lohheide, norte de Alemania. (Archivo)AFP.

24 de noviembre, 2025

Un número creciente de líderes, personas influyentes y clérigos occidentales no judíos, especialmente cristianos evangélicos, se identifican abiertamente como sionistas, enmarcando el sionismo no sólo como apoyo a la existencia de Israel, sino como una postura civilizatoria frente a las ambiciones islamistas y antioccidentales.

Lo que se necesita es una alianza sionista global basada en valores que una a judíos y no judíos en torno a principios judeocristianos, que invierta en educación, organización de base y presencia sostenida en campus y medios sociales, y que trate a Israel como un defensor de primera línea del mundo libre.

Renovar esta alianza es ahora esencial para evitar el declive de la civilización occidental.

El fenómeno de los líderes y personas influyentes no judías que se declaran abiertamente sionistas se está extendiendo, con el telón de fondo de la guerra informativa que libran Irán, Qatar y Rusia en Occidente. Con el telón de fondo de la erosión de los valores, la división intergeneracional y una guerra cultural en Occidente, es necesario establecer una alianza sionista global para proteger los cimientos de los principios fundamentales de la civilización occidental de libertad y seguridad colectivas y libertad personal.

Desde estadounidenses, como Sen. Ted Cruz, el embajador en Israel Mike Huckabee, el locutor Glenn Beck, la personalidad de Internet Brandon Tatum y el autor británico Douglas Murray, muchas voces destacadas han declarado públicamente su lealtad no sólo como partidarios de Israel, sino como sionistas con carné.

Estas promesas de lealtad conllevan riesgos. Han provocado ataques de la izquierda estadounidense y de la derecha antisemita. En una entrevista reciente, el activista mediático estadounidense Tucker Carlson describió a los sionistas no judíos como un "virus cerebral". Pero no se trata de una disputa política o teológica; es una batalla por la conciencia, y por la propia identidad y carácter de la civilización occidental.

En un mundo posterior al 7 de octubre de 2023, "sionismo" se entiende reflexivamente como algo que contiene una carga política volátil, que desencadena acusaciones de colonialismo, apartheid y genocidio. En este duro contexto, para los cristianos que se definen como sionistas, su afiliación y apoyo van mucho más allá del reconocimiento del derecho de Israel a existir. Por el contrario, la suya es una declaración de resistencia a la dominación islamista y antioccidental, y una identificación del sionismo como fuerza que lidera la lucha global contra el colapso del mundo libre.

El momento actual es crítico. Las encuestas realizadas en los dos últimos años apuntan a un acusado descenso del apoyo occidental a Israel, e incluso a su derecho básico a existir, entre las generaciones más jóvenes. Pero ese descenso también refleja una historia más amplia: las naciones occidentales también están empezando a "perder" a sus propios hijos.

Irán, Qatar y Rusia se infiltraron en este vacío intergeneracional occidental que se ha extendido durante las dos últimas décadas. Los islamistas han comprendido que el camino para conquistar el mundo libre no es la fuerza, sino una guerra de percepción sistemática, a largo plazo y fuertemente financiada para conseguir influencia estratégica. Esta estrategia de guerra política implica la financiación de universidades estadounidenses, la cooptación de organizaciones de derechos humanos, la creación de movimientos sociales de base, el reclutamiento de personas influyentes en las redes sociales y la utilización de otras herramientas costosas que les permitan afianzar su posición en los países occidentales e influir en las generaciones más jóvenes para que se pasen a su bando.

Lo que comenzó lentamente y bajo la superficie se reveló, especialmente en los últimos dos años, dejando a muchos atónitos con su distorsionada afirmación: en esta guerra de percepción e influencia, el sionismo, como han aprendido a recitar, es el pecado original de Occidente.

Este eje de influencia subversiva no opera en el vacío. Se ha visto reforzado por movimientos progresistas de izquierda, que también han tratado de desmantelar Occidente desde dentro y rehacerlo a su propia imagen radical. Recuerda a la Revolución Islámica de Irán de 1979, cuando activistas de izquierda y líderes religiosos unieron sus fuerzas para derrocar al Sha e instaurar el régimen de los ayatolás, que acabó subvirtiendo y enterrando a los activistas de izquierda "luchadores por la libertad" de la revolución.

Frente a estas fuerzas abrumadoras, los países occidentales han proyectado una impotencia incapacitante. Este es el resultado de años de una cultura occidental excesivamente apologética, comprometida con la autocancelación y la culpa colectiva. Esta crisis de identidad ha distanciado a Occidente de sus valores, ha debilitado su columna vertebral moral y política y ha nublado su visión.

En paralelo a la cruda realidad llena de terror a la que se enfrenta Israel como Estado-nación del pueblo judío, al otro lado del Atlántico, la batalla por Occidente se está intensificando sin que estallen artefactos explosivos improvisados en las calles, pero con una munición igual de peligrosa: la remodelación de la percepción pública y la toma de los centros de poder a medida que se producen los cambios demográficos. En esta guerra, Occidente tiene un camino claro hacia la victoria: utilizar precisamente las mismas herramientas que se están desplegando contra él: crear conciencia pública, no sólo diplomacia pública. Actuando estratégicamente, afirmando una presencia agresiva constante en los medios sociales y en los campus, creando nuevas organizaciones de base e invirtiendo en educación.

Para hacer frente al eje islamista y antioccidental financiado con cientos de miles de millones de dólares por potencias lideradas por Qatar, Turquía, China, y el régimen iraní, se requiere una movilización global: una alianza basada en valores, cultural y orientada a la conciencia que una a las fuerzas que creen en los principios judeocristianos que ciñen el mundo libre.

Occidente debe despertar ahora



Alrededor de 600 a 700 millones de cristianos evangélicos de todo el mundo apoyan al Estado y al pueblo de Israel. A ellos se unen otros grupos que se identifican con los valores sionistas. No son simplemente "pro-Israel"; son socios activos en el entendimiento de que fortalecer a Israel significa fortalecer a Occidente.

El vínculo entre Israel y Occidente está ligado a la historia política moderna. La alianza entre el sionismo judío y el sionismo no judío propició la creación del Estado de Israel.

Junto a Herzl y Ben-Gurion se situaron líderes cristianos y pensadores occidentales: Balfour, Churchill, Lloyd George, Wingate y Truman. Vieron el establecimiento de un Estado judío en la Tierra de Israel no sólo como justicia para el pueblo judío, sino como protección de los cimientos de la civilización occidental. Abrazaron la idea de que la soberanía judía en la tierra de Israel era un signo de la fuerza duradera del derecho soberano de las naciones occidentales.

Hoy, la misma urgencia por el futuro de Occidente requiere una fuerte alianza sionista mundial alimentada por la fe, la identidad y la libertad. Frente a la alianza antioccidental de Teherán, Doha y Moscú, en los círculos internacionales se comprende cada vez mejor que Israel no es "el problema de Occidente" -es su solución de primera línea.

La alianza sionista mundial reconoce esta rotunda verdad. Si Occidente permanece dócil ante el ataque combinado del islamismo mundial y la extrema izquierda, y ante el creciente "odio a Sion" en algunos círculos conservadores, se arriesga a un colapso inminente, a una implosión en un abismo moral, estratégico y de seguridad.

Este momento de ajuste de cuentas presenta una elección binaria en la épica lucha histórica por el futuro de la civilización occidental.

