El genocidio nigeriano contra los cristianos "se extiende como un cáncer"

31 de octubre, 2025

Mientras el genocidio contra los cristianos en Nigeria continúa, una web de noticias, TruthNigeria.com, sigue arrojando valientemente luz sobre las atrocidades cometidas por los yihadistas contra nigerianos de todas las religiones.

Truth Nigeria, según su sitio web, "ha tenido que ser lanzada para abrirse paso entre la niebla de la guerra y la nube de falsos relatos que atormenta a los medios de comunicación convencionales al informar de lo que muchos llaman un 'genocidio cristiano' en Nigeria que se ha ido extendiendo como un cáncer".

El galardonado periodista Douglas Burton, antiguo funcionario del Departamento de Estado de EEUU, afirma: "Sirvo como editor jefe para unos 12 freelance que arriesgan sus vidas para levantar el velo sobre el genocidio cristiano más vergonzoso del mundo y del que todavía apenas se informa", en una entrevista con Gatestone:

"TruthNigeria.com es un proyecto de Equipping the Persecuted, una organización sin ánimo de lucro de ayuda humanitaria, constituida en Sioux City, Iowa, desde 2019. En Nigeria, nuestros reporteros viven en o cerca de las zonas de guerra de los estados de Kaduna, Plateau, Benue y Adamawa, y todos han tenido introducciones dramáticas al conflicto. Todos han perdido amigos o familiares a manos de Boko Haram o de los ataques de la milicia étnica fulani. Otros eran periodistas ciudadanos que informaban sobre la violencia en las redes sociales y sentían pasión por sacar a la luz el genocidio.

"Algunos de nuestros reporteros han sido encarcelados durante meses por cargos falsos simplemente por contar verdades embarazosas sobre los oligarcas.".

"El equipo suele ver fotos y vídeos en servicios de mensajería como WhatsApp, o por mensajes de móvil de amigos. A veces los propios terroristas hacen vídeos jactanciosos de sí mismos en el monte celebrando disparando decenas de balas; a veces envían vídeos desgarradores de torturas a secuestrados a las familias de las víctimas. Pero a veces se descubren lugares y fechas. Los cazadores locales y los guardias voluntarios son testigos útiles y, con sólo un pequeño 'regalo de cortesía', a menudo se abren."

Desde 2011, la violencia islamista contra los cristianos nigerianos se ha recrudecido.

"En 2010, Nigeria era ampliamente vista como una potencia regional en ascenso. A menudo se decía que era la única nación en la que se estaba haciendo retroceder activamente al islamismo radical. Aunque se producían atentados ocasionales, eran infrecuentes y contaban con la indignación nacional. Y lo que es más importante, no había ningún desplazado interno reconocido. La situación cambió radicalmente a partir de 2011. Se produjeron disturbios sangrientos en varias ciudades y pequeños pueblos debido a la victoria electoral de Goodluck Jonathan, igbo y cristiano. En ese momento, la insurgencia de Boko Haram ('El aprendizaje occidental está prohibido') estaba en su segundo año y creciendo. Una nueva fase mortal se abrió el 26 de agosto de 2011, cuando un atentado terrorista con coche bomba en la Casa de las Naciones Unidas en Abuja se cobró la vida de 23 empleados de la ONU y civiles y dejó más de 60 heridos.

"Rara vez se menciona, e incluso algunos nigerianos no parecen comprenderlo, que los 28 millones de cristianos que viven en los estados del Cinturón Medio están apretujados entre dos etnias arraigadas en la identidad islámica y que compiten entre sí por la supremacía: la tribu fulani que llegó a Nigeria con la invasión de Usman Dan Fodio en 1804 frente al califato histórico vinculado a la tribu kanuri del lago Chad.La tribu kanuri es una de las más poderosas de Nigeria".

"Los kanuri son aproximadamente 8,28 millones en la actualidad, mientras que posiblemente haya 20 millones de fulani y entre 30 y 40 millones de hausa. Los ejércitos musulmanes fulani que arrasaron el norte de Nigeria en la primera década del siglo XIX intentaron y fracasaron en su intento de subyugar el califato de Bornu, en el lago Chad. Los británicos derrotaron a los emires fulani en 1895 y acabaron con el comercio de esclavos. Pero el sultán fulani de Sokoto permitió a los coloniales británicos gobernar indirectamente hasta la independencia en 1960. No se llegó a un compromiso similar con el califa musulmán de Bornu. Según algunas estimaciones, en la actualidad hay 50 millones de habitantes en los estados del Cinturón Medio, de los cuales el 65% son cristianos y el 10% musulmanes. Sin embargo, la mayoría de estos estados están gobernados por musulmanes, que acceden al cargo mediante elecciones, aunque éstas están notoriamente amañadas y manchadas por la violencia.

"Desde la independencia de Gran Bretaña en 1960, ya existía una nación dividida, con los estados del norte abrumadoramente musulmanes y los del sur mayoritariamente cristianos. Los colonizadores británicos habían utilizado a las élites musulmanas del norte como altos cargos del ejército, la marina y la policía nigerianos, y los puestos clave del poder ejecutivo estaban ocupados por musulmanes. Hay rivalidad y mala sangre entre las tribus hausa-fulani del norte y las tribus cristianas igbo de los estados del sureste. El sangriento golpe de estado del 6 de julio de 1967 precipitó la guerra civil de 1967 y la consiguiente represión genocida de la nación separatista de Biafra."

Existen, señala Burton, estimaciones muy dispares sobre el número de muertos, incluidos musulmanes, en Nigeria desde la aparición de la fase violenta de Boko Haram en 2009.

"TruthNigeria considera que el informe más preciso es el del Observatorio para la Libertad Religiosa en África (ORFA), con sede en Bélgica. El estudio cuatrienal de ORFA publicado en 2024 informó de que, entre 2019 y 2023, 55.000 ciudadanos fueron asesinados por el abanico de conflictos civiles que el gobierno denomina 'Inseguridad'. De ellos, ORFA reporta que 19 mil fueron civiles. Esto significa que 26,000 de las víctimas mortales que se contabilizaron ya sea como personal de seguridad o delincuentes o insurgentes. Una media de más de 5.000 ciudadanos al año mueren a manos de bandidos, yihadistas o milicias étnicas fulani. Es una cifra muy inferior a la real: muchos asesinatos y secuestros no se denuncian. Los investigadores de TruthNigeria realizaron este año una serie de nueve artículos sobre los campos de rehenes en masa que los bandidos fulani mantienen en los bosques del sur de Kaduna, donde miles de personas secuestradas han permanecido retenidas durante meses. Creemos que prácticamente ninguna de estas personas fue anotada como estadística de secuestros por los funcionarios del gobierno, ni muchas de las personas asesinadas en estos campamentos fueron registradas como víctimas mortales por ORFA.

"Los informes de la ORFA muestran que por cada víctima mortal musulmana hay cinco cristianas o no musulmanas asesinadas. Sin embargo, cifras mucho mayores han sido citadas por la ONU, que informó en 2021 de que más de 300.000 niños habían muerto a causa del conflicto, las enfermedades y el hambre provocados por la insurgencia de Boko Haram."

Además de las masacres, también se producen miles de quemas de iglesias, secuestros y conversiones forzosas de niños y mujeres cristianos al islam.

"La ONG llamada Intersociety afirma que los terroristas han destruido 12.000 iglesias, pero no podemos confirmarlo. TruthNigeria ha documentado conversiones forzadas y matrimonios forzados de adolescentes cristianas con hombres musulmanes en los estados del norte. Nuestros reporteros han documentado que los secuestros masivos de mujeres en el estado de Kaduna en 2023 tenían en realidad como objetivo capturar a decenas de mujeres en el sur de Kaduna y venderlas como esclavas sexuales en la comunidad de bandidos fulani.

"La violación masiva de mujeres musulmanas pertenecientes a clanes "no cooperativos" es un arma terrorista desplegada en bandas de bandidos en varios estados occidentales, incluidos los estados de Sokoto, Zamfara y Níger. La violencia sexual contra las mujeres secuestradas es muy frecuente, pero rara vez se denuncia. Hay pruebas claras de selección sectaria. Las bandas de bandidos fulani de los estados del noroeste suelen atacar las mezquitas que están alineadas con imanes que no comulgan con las formas wahabbistas de la teología defendida por el centro islámico Izala de Jos.".

"La principal razón de que haya tan poca atención mediática es que los propios medios nigerianos han fracasado deliberadamente a la hora de dar una imagen clara de quién está ejerciendo la violencia y por qué. Cuando empecé a informar en 2019, ningún periódico nigeriano identificaba la etnia de las bandas que quemaban pueblos en el estado de Kaduna y asesinaban a decenas de personas en plena noche. A los criminales se les llamaba 'pistoleros desconocidos', o 'pastores', o 'gamberros'. Parece que la obvia ofuscación obedecía a funcionarios nigerianos que miraban por encima del hombro de sus jefes. La artimaña oficial se ha desvanecido un poco en el último año, desde que hemos puesto de manifiesto la falta de honradez de los principales medios de comunicación nigerianos. Decenas de miles de cristianos nigerianos han sido asesinados y torturados hasta la muerte durante años por la milicia étnica de la tribu fulani. Rompimos el tabú desde su primera aparición en 2023. Ahora algunos siguen nuestro ejemplo.

"Aparte de TruthNigeria y Sahara Reporters, y de un par de organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la investigación, la mayoría de los medios de comunicación parecen estar controlados por pagos en efectivo de portavoces del gobierno u otras personas que ofrecen "regalos de cortesía". Cuando el ejército celebra una rueda de prensa, todos los periodistas que acuden reciben un sobre con dinero en efectivo; cuanto más influyente es su periódico, mayor es la recompensa; creo que esta sigue siendo la práctica habitual en muchos países. Los reporteros de televisión reciben mejores incentivos, y se dice que los ejecutivos de televisión reciben parcelas de bienes inmuebles en el estado de Kaduna. Los reporteros de TruthNigeria me cuentan que en años anteriores también recibían esos "regalos de cortesía". A nuestros reporteros les resulta muy difícil conseguir que los responsables de asuntos públicos nigerianos respondan a sus llamadas, por lo que deben recurrir a otros medios para obtener declaraciones oficiales de los titulares de los cargos. El 22 de octubre, TruthNigeria denunció a nuestros esforzados reporteros nigerianos: 'Los medios de comunicación nigerianos siguen al pie de la letra la narrativa gubernamental sobre el no genocidio'".

Mientras tanto, dijo Burton, el senador estadounidense. Ted Cruz ha presentado la ley Nigeria Religious Freedom Accountability Act of 2025.

"El control gubernamental de la narrativa está en flagrante exhibición desde que el senador Ted Cruz de Texas y cuatro de sus colegas anunciaron su proyecto de ley en noviembre para exigir que el Departamento de Estado de EE.UU. avergonzara a Nigeria como 'País de especial preocupación' y sancionara a los funcionarios nigerianos por aplicar castigos legales por Blasfemia."

"Los cristianos nigerianos", dijo Cruz, "están siendo objetivados y ejecutados por su fe por grupos terroristas islamistas, y están siendo obligados a someterse a la sharia y a las leyes contra la blasfemia en toda Nigeria. Ya es hora de imponer costes reales a los funcionarios nigerianos que facilitan estas actividades, y mi Ley de Responsabilidad por la Libertad Religiosa en Nigeria utiliza herramientas nuevas y existentes para hacer exactamente eso. Insto a mis colegas a que hagan avanzar esta legislación crítica con rapidez."

Muchos en Estados Unidos esperan urgentemente que el Senado siga el ejemplo de Cruz.

Uzay Bulut, periodista turca, es Distinguished Senior Fellow del Gatestone Institute.

© Gatestone Institute