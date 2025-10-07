La última flotilla a Gaza: Lo que quizás te hayas perdido

6 de octubre, 2025

Una mirada atenta a las embarcaciones utilizadas por extremistas antiisraelíes a bordo de la llamada “Flotilla de Gaza”, que intentó evadir buques de la marina israelí y desembarcar en la Franja de Gaza en Yom Kippur, revela mucho sobre su verdadera motivación, algo que tanto los periodistas como los partidarios de Israel han pasado por alto, aunque no deberían haberlo hecho.

Se podría esperar que las pancartas en los barcos mostraran mensajes como "Alto al bloqueo", "Alimenten a Gaza" o incluso "Alto al genocidio", pero los barcos que vi en las fotos no tenían ningún mensaje de ese tipo. Esto se debe a que a los radicales antisionistas en los barcos no les importan los residentes de Gaza más que a los terroristas de Hamás, y saben que, en realidad, no hay genocidio ni hambruna.

Los carteles en los barcos que vi decían:

“Liberen a Gaza”

En respuesta, cabe señalar que antes del 7 de octubre de 2023, no había soldados israelíes en la Franja de Gaza cuando Hamás lanzó su invasión terrorista. La retirada de los civiles y soldados israelíes se completó el 12 de septiembre de 2005.

“Palestina libre”

Uno se pregunta qué significan estos carteles, pero el significado debería ser claro: Mahmoud Abbas, ahora de 89 años, ha sido presidente de la Autoridad Palestina desde 2004. Y hasta el día de hoy, la OLP, que creó la AP, todavía presenta un mapa de “Palestina” que no deja espacio para un Estado de Israel de ningún tamaño, “desde el río hasta el mar”.

“Leve Palestina”

Este último mensaje, “Leve Palestina”, podría ser el más revelador para comprender los verdaderos motivos de estos detractores. Casi con toda seguridad se refiere a una canción de 1979 que incluye este odio en su primera línea: “Viva Palestina y aplastemos al sionismo. Viva, viva Palestina”. La canción glorifica la violencia y el terrorismo, afirmando: “Y hemos lanzado piedras a soldados y policías; y hemos disparado misiles”. En un descarado homenaje a la canción publicado en agosto de 2024 y publicado por Al Jazeera, parece que la canción “ha cobrado nueva vida desde el 7 de octubre”, y los vídeos de YouTube que la contienen han tenido millones de visualizaciones.

En la primera línea de su cobertura de la flotilla el 1 de octubre, The New York Times informó: "Activistas en una flotilla de barcos que transportaban ayuda humanitaria", y posteriormente: "Su misión es entregar alimentos durante la crisis humanitaria que se vive allí". Debería quedar claro que el único objetivo de los fanáticos era provocar a Israel y asegurarse de que los medios de comunicación siguieran presentando a Israel como el único actor negativo en la actual guerra contra Hamás. The Times y otros cumplieron y nunca analizaron las señales que portaban los barcos.

Y los informes de prensa dijeron que los barcos sólo transportaban una cantidad nominal de ayuda real; el esfuerzo era más bien simbólico.

El sitio web oficial de la flotilla lo explica claramente: "Nuestros esfuerzos se basan en décadas de resistencia palestina". A pesar de las afirmaciones de no violencia por parte de los fanáticos de la flotilla Sumud, que critican a Israel, la "resistencia palestina" ha significado una cosa desde la fundación de la OLP en 1964 (cuando Gaza estaba ocupada por Egipto y Judea y Samaria por Jordania), y esa única cosa es la violencia. ¿Hay algún líder que defienda la no violencia entre los árabes palestinos? De ser así, ¿dónde están? Estas cifras rara vez aparecen en los titulares.

Todo esto me recuerda la cita a continuación de un libro de 2001, Eyes Upon the Land (Parte 1): The Principles Underlying the Arab-Israeli Conflict , adaptado por Eliyahu Touger de la colección Sichos in English. Debería haber recibido mucha más atención de los partidarios de Israel, especialmente a la luz de las noticias sobre la flotilla extremista, así como de las recientes decisiones de demasiadas naciones de reconocer un inexistente "Estado de Palestina".

Decía: "Hay un argumento fundamental que debe abordarse. En el fondo de toda la retórica árabe se esconde una afirmación básica: 'Ustedes son intrusos. Esta es nuestra tierra. Hemos vivido aquí durante siglos, y luego decidieron arrebatárnosla'. Una vez establecido que los judíos tienen un derecho válido a la Tierra de Israel, la violencia, el odio y el desprecio por la vida que han caracterizado la postura árabe podrán juzgarse por lo que son. A menos que se establezca ese derecho, los árabes siempre afirmarán que tienen un objetivo válido: reclamar una tierra que les pertenece por derecho. Y una vez que se conceda validez a su objetivo, el debate sobre si todos los medios son aceptables para alcanzarlo es filosófico".

Los partidarios y defensores de Israel deben esforzarse más por educar al público sobre la auténtica propiedad del pueblo judío sobre la tierra de Israel. Es absolutamente crucial.

© JNS