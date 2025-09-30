Acuerdo de paz histórico: qué significaría que Hamás e Israel llegaran a un convenio

Publicado por Amanda Head 30 de septiembre, 2025

El lunes, el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron un plan de paz para poner fin a su conflicto con Gaza. Ahora Hamás debe aceptar los términos.

"Esto puede hacerse por las buenas o por las malas, pero debe hacerse", dijo Netanyahu en una declaración a la prensa en la Casa Blanca.

El plan recibió elogios de miembros republicanos del Congreso, pero también de fuentes inesperadas como el Gobierno palestino, que actúa como brazo burocrático de la gobernanza de Gaza. El representante Tom Tiffany, republicano de Wisconsin, dijo a Just The News: "Piensen en cuando el presidente Trump fue a los países árabes muy al principio de su segundo mandato. Le trataron con gran respeto, y él les trató a ellos con gran respeto. Es lo mismo con Israel y el pueblo judío".

Haciendo hincapié en por qué esto está sucediendo bajo esta Administración, Tiffany concluyó: "Es simplemente increíble que este hombre, el presidente Trump tenga el respeto de ambas partes, pero es por eso que se está haciendo".

Es importante destacar que la Autoridad Palestina se comprometió a aplicar las reformas, entre ellas celebrar nuevas elecciones y poner fin a su sistema que paga a las familias de los palestinos implicados en atentados contra Israel, según Associated Press.

"El Estado de Palestina acoge con satisfacción los esfuerzos sinceros y decididos del presidente Donald J. Trump para poner fin a la guerra en Gaza y afirma su confianza en su capacidad para encontrar un camino hacia la paz", dice el comunicado. "Hemos afirmado nuestro deseo de un Estado palestino moderno, democrático y no militarizado, comprometido con el pluralismo y la transferencia pacífica del poder".

La propuesta de acuerdo de paz de 20 puntos pretende transformar Gaza en una zona "deradicalizada" y libre de terrorismo que, en teoría, ya no supondría una amenaza para sus vecinos, con el fin inmediato de las hostilidades tras la aceptación tanto de Israel como de Hamás. Las fuerzas israelíes se retirarían a una línea designada, suspendiendo todas las operaciones militares, mientras que Hamás devolvería a todos los rehenes en un plazo de 72 horas tras el acuerdo público de Israel. A cambio, Israel liberaría a 250 presos condenados a cadena perpetua, 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, y los restos de gazatíes fallecidos proporcionales a los restos de rehenes israelíes.

Los miembros de Hamás que se comprometan con la paz y el desarme recibirían una amnistía o un salvoconducto para abandonar Gaza, lo que garantizaría que no volverían a desempeñar ningún papel en su Gobierno. Además, la ayuda humanitaria completa, en consonancia con el acuerdo del 19 de enero de 2025, llegaría a Gaza sin interferencias, gestionada por organizaciones internacionales neutrales, y el paso fronterizo de Rafah funcionaría con el mismo mecanismo.

Se propone un "Consejo de Paz"

La gobernanza de Gaza pasaría a manos de un comité tecnocrático y apolítico palestino, apoyado por expertos internacionales y supervisado por una nueva "Junta de Paz" presidida por el presidente Donald J. Trump, junto a otros líderes mundiales como el ex primer ministro Tony Blair. Este organismo gestionaría la reurbanización de Gaza, basándose en normas internacionales y en el plan de paz 2020 de Trump, hasta que una Autoridad Palestina reformada pueda asumir el control.

Un plan de desarrollo económico dirigido por Trump crearía una zona económica especial con condiciones comerciales favorables, fomentando la inversión y la creación de empleo. Los residentes serían libres de quedarse o marcharse, con incentivos para reconstruir Gaza, mientras que toda la infraestructura militar, incluidos túneles y armas, sería desmantelada bajo supervisión independiente, apoyada por un programa de recompra y reintegración para garantizar la desmilitarización.

El camino hacia la autodeterminación y el Estado palestinos

Una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), desarrollada con socios árabes e internacionales, se desplegaría en Gaza para formar a la policía palestina y asegurar las fronteras junto a los vecinos Israel y Egipto, impidiendo la entrada de municiones al tiempo que facilitando el comercio. Israel no ocuparía ni anexionaría Gaza, y las FDI se retirarían progresivamente a medida que las ISF establecieran la estabilidad, basándose en hitos de desmilitarización acordados. Si Hamás retrasa o rechaza la propuesta, la ayuda y la reconstrucción se llevarían a cabo en zonas libres de terrorismo bajo el control de las ISF. Un diálogo interreligioso fomentaría la tolerancia, con el objetivo de cambiar las mentalidades hacia una coexistencia pacífica. A medida que Gaza se reconstruya y la Autoridad Palestina se reforme, podría surgir una vía hacia la autodeterminación y la estatalidad palestinas, con el apoyo de diálogos dirigidos por Estados Unidos para una solución política duradera.

El anuncio sigue a un mensaje optimista del presidente expresado en un post de Truth Social: "Tenemos una oportunidad real de ALCANZAR LA GRANDEZA EN ORIENTE MEDIO. TODOS ESTÁN A FAVOR DE ALGO ESPECIAL, POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA. LO LOGRAREMOS".

Israel expresa su pesar por los daños colaterales en Qatar

Antes de la rueda de prensa Trump-Netanyahu, Trump mantuvo una llamada telefónica con Netanyahu y el primer ministro qatarí Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani para impulsar una coordinación diplomática más estrecha entre ambas naciones.

Durante la llamada, Netanyahu "expresó su profundo pesar por el hecho de que el ataque con misiles de Israel contra objetivos de Hamás en Qatar matara involuntariamente a un militar qatarí." Este sentimiento está en relación con que Israel atacara a la cúpula de Hamás en Qatar a principios de septiembre, indignando a Doha y suscitando críticas internacionales por violar la soberanía qatarí. El país también fue objeto de bombardeos iraníes a raíz de los ataques estadounidenses contra el programa nuclear de ese país.

Además, lamentó que, al atacar a los dirigentes de Hamás durante las negociaciones con rehenes, Israel violara la soberanía qatarí y afirmó que Israel no volverá a llevar a cabo un ataque de este tipo en el futuro.

Ben Whedon contribuyó a este contenido.

