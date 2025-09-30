Trump impulsa la paz en Gaza: la Autoridad Palestina, los países árabes, Francia y Reino Unido respaldan y celebran su plan integral

Publicado por Agustina Blanco 29 de septiembre, 2025

En un giro alentador para las negociaciones de paz en Medio Oriente, ministros de Asuntos Exteriores de ocho países clave –Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Qatar y Egipto– emitieron una declaración conjunta el lunes, saludando los "esfuerzos sinceros" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

El respaldo regional llega después de la reunión entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, donde se consolidó un plan de 20 puntos para alcanzar la paz y la reconstrucción de la región.

Por su parte, Francia también se sumó al coro de apoyo, con el presidente Emmanuel Macron expresando su bienvenida al plan en una publicación en X, enfatizando la necesidad de compromisos firmes de todas las partes. De igual manera, el Reino Unido, a través de un comunicado, el primer ministro Keir Starmer, también saludó la inicia y el liderazgo del presidente Trump.

El respaldo internacional



La declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores celebra el anuncio de Trump sobre el fin de la guerra, la reconstrucción de Gaza, y el avance hacia una "paz integral". "Los ministros saludan el liderazgo de Trump y sus esfuerzos sinceros para poner fin a la guerra en Gaza, y reafirman su confianza en su capacidad para encontrar un camino hacia la paz".

En un tono de colaboración activa, los diplomáticos destacaron "la importancia de la asociación con Estados Unidos para asegurar la paz en la región". Afirmaron, además, su "disposición a colaborar de manera positiva y constructiva con Estados Unidos y las partes para finalizar el acuerdo y asegurar su implementación, de una manera que garantice la paz, la seguridad y la estabilidad para los pueblos de la región".

De igual manera, reafirmaron su compromiso conjunto para trabajar con Washington en un acuerdo que incluya:

Entrega sin restricciones de ayuda humanitaria suficiente a Gaza.

Ningún desplazamiento de palestinos.

Liberación de rehenes.

Un mecanismo de seguridad que garantice la protección de todas las partes.

Retirada total de Israel.

Reconstrucción de Gaza.

Un camino para una paz justa basada en la solución de dos Estados, integrando Gaza con Cisjordania en un Estado palestino conforme al derecho internacional, como clave para la estabilidad regional.

La Autoridad Palestina acoge el plan de Trump



La Autoridad Palestina (AP) acogió con satisfacción el plan de Trump, según informó la agencia de noticias Wafa. La AP, el gobierno reconocido internacionalmente que administra Cisjordania y representa a los palestinos en negociaciones globales, reiteró su compromiso de trabajar con Estados Unidos y sus socios para "allanar el camino para una paz justa sobre la base de una solución de dos Estados".

De acuerdo con la propuesta de Trump, la AP asumiría el control de Gaza una vez completado un programa de reformas, enfocado en gobernanza eficiente, desmilitarización y atracción de inversiones. Hasta entonces, Gaza sería gobernada por un comité palestino tecnocrático y apolítico durante la transición.

Por su parte, el primer ministro de la República Islámica de Pakistán, Shehbaz Sharif, en su cuenta de X, celebró el plan de Trump para garantizar el fin de la guerra en Gaza y los esfuerzos del enviado especial Steve Witkoff para finalizar con el conflicto y en esa línea, señaló:

“Acojo con satisfacción el plan de 20 puntos del presidente Trump para garantizar el fin de la guerra en Gaza. También estoy convencido de que una paz duradera entre el pueblo palestino e Israel sería esencial para lograr estabilidad política y crecimiento económico en la región. También creo firmemente que el presidente Trump está plenamente preparado para ayudar en todo lo que sea necesario para que este entendimiento extremadamente importante y urgente se convierta en realidad. Elogio el liderazgo del presidente Trump y el papel vital desempeñado por el enviado especial Steve Witkoff para poner fin a esta guerra. También creo firmemente que la implementación de la propuesta de dos Estados es esencial para garantizar una paz duradera en la región”.

I welcome President Trump’s 20-point plan to ensure an end to the war in Gaza.



I am also convinced that durable peace between the Palestinian people and Israel would be essential in bringing political stability and economic growth to the region.



Europa se une: Macron y Starmer llaman a la acción inmediata



Desde Europa, el presidente francés Emmanuel Macron respaldó el plan en un post en X el lunes: "Acojo con satisfacción el compromiso del presidente @realDonaldTrump de poner fin a la guerra en Gaza y garantizar la liberación de todos los rehenes. Espero que Israel actúe con determinación sobre esta base. Hamás no tiene más opción que liberar de inmediato a todos los rehenes y seguir este plan". Además, señaló que "Francia está dispuesta a contribuir. Permanecerá atenta a los compromisos de cada parte", concluyó.

I welcome President @realDonaldTrump’s commitment to ending the war in Gaza and securing the release of all hostages.



De igual manera, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, señaló a través de su cuenta de X, que: "La nueva iniciativa estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza es profundamente bienvenida". En esa línea, Starmer a través de un comunicado más extenso, apuntó:

"Apoyamos firmemente sus esfuerzos para poner fin a los combates, liberar a los rehenes y garantizar la prestación de asistencia humanitaria urgente a la población de Gaza. Esta es nuestra máxima prioridad y debe implementarse de inmediato. Hacemos un llamamiento a todas las partes para que se unan y colaboren con la Administración estadounidense para concretar este acuerdo y hacerlo realidad. Hamás debería ahora aceptar el plan y poner fin a la miseria, deponiendo las armas y liberando a todos los rehenes restantes. Junto con nuestros socios, seguiremos trabajando para lograr un consenso que permita establecer un alto el fuego permanente. Todos estamos comprometidos con un esfuerzo colectivo para poner fin a la guerra en Gaza y lograr una paz sostenible, donde palestinos e israelíes puedan convivir en condiciones de seguridad".