Trump debe seguir respaldando la campaña de Netanyahu para destruir a Hamás por el bien de Occidente

16 de septiembre, 2025

La decisión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de bombardear a la cúpula terrorista de Hamás en Catar debería enviar un mensaje claro e inequívoco a la Administración Trump de que el líder israelí no tiene absolutamente ninguna intención de poner fin a las hostilidades en Gaza hasta que Hamás sea totalmente destruida, y todos los rehenes israelíes restantes hayan sido devueltos.

Antes del ataque de Israel contra el cuartel general de la cúpula terrorista de Hamás en Doha, la capital qatarí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había estado presionando duramente para que Netanyahu firmara la última versión de la propuesta de alto el fuego que su administración ha elaborado para poner fin al conflicto de Gaza.

Según los términos del último acuerdo negociado por el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, todos los 48 rehenes restantes capturados durante el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 debían ser liberados. A cambio, Israel liberaría a unos 2.500-3.000 prisioneros palestinos.

"Estamos trabajando en una solución que puede ser muy buena", dijo Trump sobre el acuerdo propuesto, aunque declinó dar más detalles. "Oirán hablar de ello muy pronto. Estamos intentando ponerle fin, recuperar a los rehenes".

En Washington había incluso un cauto optimismo de que Israel estuviera dispuesto a aceptar el acuerdo después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar dijera que estaba dispuesto a acordar un acuerdo que pusiera fin a la guerra y que incluyera la liberación de todos los rehenes -de los que se cree que sólo 20 están vivos- y el desarme de Hamás.

Sin embargo, la disposición de Hamás a aceptar el acuerdo seguía siendo motivo de preocupación, como había ocurrido anteriormente cada vez que se había ofrecido a Hamás la oportunidad de poner fin al derramamiento de sangre en Gaza.

La intransigencia de los dirigentes terroristas de Hamás, además, se ha visto sin duda alentada por los recientes anuncios de ingenuos dirigentes occidentales, como el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, el primer ministro canadiense Mark Carney y el primer ministro australiano Anthony Albanese, de que tienen intención de reconocer un Estado palestino en la reunión anual de la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York en las próximas semanas.

El anuncio llevó a los dirigentes de Hamás a declarar que la medida representaba una"victoria" para la organización terrorista. Ghazi Hamad, un alto cargo de Hamás, declaró:

"[L]os frutos del 7 de octubre son los que han hecho que el mundo entero abra los ojos a la cuestión palestina... Hemos demostrado que la victoria sobre Israel no es imposible, y nuestras armas son un símbolo del honor palestino."

Las tácticas dilatorias de Hamás llevaron incluso a Trump a lanzar al grupo terrorista una "última advertencia". En un post en Truth Social, Trump declaró:

"He advertido a Hamás sobre las consecuencias de no aceptar. Esta es mi última advertencia. No habrá otra".

En el acto, Hamás no sólo ignoró la advertencia de Trump: lanzó otro ataque terrorista contra civiles israelíes en Jerusalén, matando a seis personas después de que los terroristas abrieran fuego contra un autobús y la gente que esperaba en una parada. El ala militar de Hamás, las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, reivindicó posteriormentela autoría del ataque.

La respuesta de Netanyahu fue apuntar a los responsables de ordenar el atentado de Jerusalén, a saber, los dirigentes de Hamás con sede en Qatar, el Estado del Golfo que ha financiado las operaciones terroristas del movimiento durante muchos años.

Posteriormente, Hamás afirmó que cinco de sus terroristas habían muerto en el ataque aéreo israelí contra una reunión de responsables de Hamás en Doha, aunque insistió en que ninguno de ellos pertenecía a la cúpula dirigente. En el ataque también murió un guardia de seguridad qatarí.

Aunque el ataque israelí provocó críticas internacionales, y Trump dijo a Netanyahu en una acalorada llamada telefónica que la acción era "imprudente", ha puesto de relieve la determinación del líder israelí de seguir adelante con su campaña militar en Gaza hasta que Hamás esté completamente destruida y todos los rehenes israelíes restantes hayan sido liberados.

El descontento de la administración Trump con Netanyahu se debe a que, al parecer, Washington no recibió ningún aviso previo del ataque israelí, sino que se enteró de la misión a través de las agencias de inteligencia estadounidenses. Posteriormente, Trump se ha quejado de que, cuando se enteró de los planes de Netanyahu, era "demasiado tarde para detener el ataque" que, según él, "no hace avanzar a Israel ni a los objetivos de Estados Unidos".

Trump también pareció avergonzado de que, aunque su Administración trató de advertir a los qataríes antes del ataque, la advertencia sólo llegó a Doha después de que el ataque hubiera tenido lugar realmente.

Aun así, la Administración Trump entiende sin duda que la voluntad de Netanyahu de atacar a los dirigentes de Hamás incluso cuando están siendo protegidos por una potencia extranjera como Qatar, no hace sino indicar la determinación del líder israelí de lograr el objetivo de "acabar el trabajo" tal y como Estados Unidos solicitó.

Es un factor clave que la administración Trump debe tener en cuenta antes de intentar negociar cualquier futuro acuerdo de alto el fuego para Gaza. Netanyahu parece haber llegado a la conclusión, tras las repetidas evasivas de Hamás, de que se ha acabado el tiempo de cualquier negociación productiva.

Al parecer, Hamás se ha dado cuenta de que, si devuelve a todos los rehenes, ya no tendrá con qué chantajear a Israel.

Por ello, lo más probable es que Netanyahu ignore el continuo clamor de algunos israelíes a favor de un acuerdo de alto el fuego prematuro que permitiría a Hamás no sólo conservar a algunos de los rehenes para utilizarlos como moneda de cambio en cualquier negociación futura. Un alto el fuego prematuro permitiría a Hamás mantener su presencia en Gaza, una medida que el grupo terrorista consideraría una gran victoria.

Netanyahu ya había demostrado su voluntad de eliminar a los terroristas de Hamás que buscaran refugio en países extranjeros, como ha demostrado gráficamente el asesinato en Irán en julio de 2024 de Ismail Haniyeh, uno de los líderes de Hamás detrás del atentado del 7 de octubre.

Mientras los líderes terroristas de Hamás no muestren voluntad de deponer las armas y abandonar Gaza, está claro que Netanyahu tiene que seguir persiguiéndolos, independientemente de dónde se escondan. No parece tener sentido asegurar a los capos terroristas refugios seguros.

Si la administración Trump se toma en serio traer la paz a Gaza, a la región y, en última instancia, a Occidente -como para su enorme crédito, parece ser-, entonces debería seguir apoyando los intentos de Israel de destruir la infraestructura terrorista de Hamás en lugar de trabajar en planes de alto el fuego en Gaza que Hamás y sus partidarios no tienen ninguna intención de aceptar jamás.

Con Coughlin es editor de Defensa y Asuntos Exteriores del Telegraph y miembro distinguido del Gatestone Institute.





© Gatestone Institute