Las IDF lanzan la "fase principal" de la operación en la ciudad de Gaza

16 de septiembre, 2025

Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron la fase principal de su operación terrestre en la ciudad de Gaza, declaró el martes un oficial militar, iniciando la serie final de batallas de la guerra para desmantelar el último bastión militar y de Gobierno que le queda a Hamás.

Al parecer, el comienzo de la ofensiva estuvo marcado por uno de los bombardeos aéreos y terrestres más intensos y generalizados de los últimos meses, con enormes cinturones de fuego en varios barrios de la ciudad de Gaza, como Sabra, Daraj, Sheikh Radwan, el campamento de al-Shati y Tel al-Hawa.

La operación, que sigue a semanas de ataques preparatorios en las afueras de la ciudad y a un gran esfuerzo humanitario para evacuar a los civiles, es una maniobra gradual, multidivisión destinada a destruir la red estratégica de túneles del grupo terrorista y a eliminar a entre 2.000 y 3.000 terroristas de Hamás que se calcula que están atrincherados en la zona.

El IDF también continuó destruyendo edificios de gran altura utilizados por Hamás como puestos de ataque y vigilancia tras emitir advertencias de evacuación.

Un oficial militar, en declaraciones a la prensa el martes, dijo: "Anoche, pasamos a la siguiente fase, o la fase principal del plan para la ciudad de Gaza. Siguiendo la directiva del escalón político, las fuerzas del Mando Sur de las IDF han ampliado la actividad terrestre hacia el principal bastión de Hamás en Gaza".

"Esta fase se define por una maniobra coordinada y gradual combinando inteligencia precisa, fuerzas aéreas y terrestres, operando en el objetivo de la fortaleza central de Hamás y dirigida a desmantelar su control en esta zona. Nuestros objetivos siguen siendo los mismos: traer a casa a los rehenes y desmantelar a Hamás", añadió el oficial.

Subrayó que la operación se está llevando a cabo de manera "precisa, dirigida por la inteligencia para garantizar la seguridad de los 48 rehenes restantes y de los civiles de Gaza."

Añadió que la ciudad de Gaza ha sido durante mucho tiempo un bastión central de Hamás, y que bajo sus calles yace una vasta y estratégica red de túneles e infraestructura terrorista que aún no ha sido desmantelada.

"Calculamos que hay miles de terroristas de Hamás en la ciudad de Gaza. Esperamos ver en combate entre 2.000 y 3.000 terroristas de Hamás", dijo.

Las fuerzas terrestres iniciales que maniobran dentro de la ciudad pertenecen a las divisiones 98ª y 162ª, dirigidas por unidades reclutadas, a las que se unirán otras divisiones en los próximos días.

Aunque se trata de la primera entrada importante en el corazón de la ciudad, el oficial señaló que, durante semanas, las fuerzas de las IDF han estado desmantelando sistemáticamente la infraestructura terrorista en las afueras, en barrios como Shuja'iyya y Zeitoun, estableciendo el control operativo en alrededor del 40% de la ciudad de Gaza.

"Hamás está intentando activamente impedir que los gazatíes salgan de la línea de fuego. Hamás convirtió esencialmente la ciudad de Gaza en uno de los mayores casos de la historia de utilización de escudos humanos, con cientos de miles de personas que están intentando utilizar como escudos humanos y retener en la ciudad de Gaza para poder esconderse detrás de ellos y luchar contra nosotros", dijo.

El funcionario señaló que, a pesar de ello, se calcula que el 40% de la población civil de la ciudad ya se ha trasladado al sur, a las zonas humanitarias designadas.

Rechazó las nuevas acusaciones de genocidio por parte de Naciones Unidas como "infundadas e impulsadas por una agenda", cuestionando cómo un país que proporciona 14 millones de litros de agua diarios de su propio suministro a una población enemiga y renuncia al elemento sorpresa para advertir a los civiles podría ser acusado de tal crimen.

"No creo que ningún militar en el mundo haya renunciado al factor sorpresa en todas las ocasiones, incluida ésta. A ninguno de ustedes ni a ninguno de los habitantes de la ciudad de Gaza les sorprende que las IDF estén a punto de llevar a cabo operaciones antiterroristas en la ciudad de Gaza. Eso es lo peor que un Ejército puede hacer por sí mismo. Y lo hemos hecho una y otra vez para hacer todo lo posible para alejar a los civiles de la línea de fuego. Hacer todo lo que podamos para sacar a los civiles del peligro", dijo.

"Y Hamás les está impidiendo salir. Israel una y otra vez ha abortado misiones, ha abortado ataques en tiempos reales debido al daño potencial a las bajas civiles. Así que creo que esas afirmaciones carecen de fundamento... Creo que en retrospectiva, dentro de muchos años, miraremos atrás y veremos cómo las medidas que han tomado las IDF, que ningún otro país en estas condiciones ha operado y ha hecho tanto para prevenir daños a civiles en el campo de batalla."

Otro funcionario de seguridad, hablando el lunes, proporcionó amplios detalles sobre el masivo y complejo esfuerzo humanitario que se está llevando a cabo en paralelo con la operación militar, diseñado para apoyar a los cientos de miles de civiles desplazados.

"Estamos preparando no sólo la capacidad operativa, sino también la infraestructura humanitaria y el esfuerzo que apoyará el desplazamiento de personas desde el norte de Gaza a los campamentos centrales y al sur", dijo el funcionario de seguridad, señalando que se estima que 320.000 personas se han desplazado hacia el sur en las últimas semanas.

Detalló una estrategia múltiple para garantizar la disponibilidad de suficiente agua, alimentos, refugio y atención médica. Los datos publicados por las IDF mostraron que, desde mayo, más de 14.000 camiones de ayuda humanitaria han entrado en Gaza, el 80% de los cuales eran camiones de alimentos, entregando también más de 5.500 toneladas de alimentos infantiles y 3.500 toneladas de equipos médicos.

El funcionario detalló cuatro fuentes principales de agua: tuberías israelíes como la línea Bani Suheila, recientemente reparada; pozos locales abastecidos con combustible facilitado por Israel; tres plantas desalinizadoras, dos de las cuales están siendo conectadas a líneas eléctricas israelíes, y suministrarán 26.000 metros cúbicos de agua al día; y una nueva conducción de agua Emiratí desde Egipto que ya está suministrando 15 litros por persona y día para 600.000 personas.

Para facilitar el refugio, las IDF están trabajando con organizaciones de ayuda para traer 100.000 tiendas nuevas, con 20.000 tiendas familiares y lonas ya entregadas. Éstas se suman a los cientos de miles de tiendas importadas previamente a Gaza.

En el ámbito médico, el funcionario señaló que se están ampliando los hospitales de campaña con cientos de camas nuevas, y que está previsto construir otros dos hospitales de campaña.

"Estamos haciendo una evaluación humanitaria no sólo internamente, sino también con los socios, con la comunidad internacional, todos los días, un par de veces al día", declaró el militar israelí, haciendo hincapié en la coordinación permanente.

© JNS